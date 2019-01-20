HABER

Sürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

FATİH'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta bekleyenlere çarptı.

Sürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptı

Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta bekleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü Batuhan Ceylan seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Bal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı.
Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Sürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptıSürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptıSürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptıSürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptı

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (2)Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (2)
Tunceli'de koruma altındaki vaşak silahla öldürüldüTunceli'de koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Victor Moses'tan şok talep!

Victor Moses'tan şok talep!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.