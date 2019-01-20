Sürat motosikleti önce bir yayaya daha sonra duraktakilere çarptı

Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta bekleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü Batuhan Ceylan seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Bal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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