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Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sürat motosikletinin çarptığı, yolun karşısından gelen otomobilin ise duramayıp üzerinden geçtiği kadın, yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sürat motosikletinin çarptığı, yolun karşısından gelen otomobilin ise duramayıp üzerinden geçtiği kadın, yaşamını yitirdi. Kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H. D. idaresindeki 07 HRC 84 plakalı sürat motosikleti yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Nazik Daban isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride fırlayarak asfalt zemine düşen Daban’ın üzerinden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil geçti. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H. D. de yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Nazik Daban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü. Daban’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülürken, Kaçan otomobil sürücüsünün yakalaması polis ekipleri çalışma başlattı.
Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, yolun telle bölünmesinin defalarca yetkililere bildirdiklerinin söyledi. Uysal, “Refüj açık olduğundan dolayı buradan yayalar devamlı geçiyor. Defalarca kazalar oldu. Son örneği de bu kaza ama bir türlü yetkilere laf anlatamıyoruz. Buranın bölünmesi ve üst geçidin yapılması bu kadar mı zor. Bu mahallede yerleşik yaklaşık 20 bin insan var” dedi.
Öte yandan kaza anı arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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