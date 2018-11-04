Sürat teknesi ile denize açılıp, haber alınamayan göçmenler kurtarıldı

Adnan AÇIKGÖZ/ ANAMUR,(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinden sürat teknesi ile denize açılıp kendilerinden haber alınamayan Suriyeli 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere bir grup düzensiz göçmenin sürat teknesi ile denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 1 uçak ve 3 bot ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Söz konusu tekneyi ilçenin 53.7 deniz mili güneybatısında tespit eden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 erkek göçmeni kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum