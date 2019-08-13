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Sürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM yıldızlarından, ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy (54), iddiaya göre, sürat teknesiyle denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na (72) çarparak yaraladı.

Sürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- YEŞİLÇAM yıldızlarından, ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy (54), iddiaya göre, sürat teknesiyle denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na (72) çarparak yaraladı. Arsoy'un, gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Olay, cumartesi günü, Bitez Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, iddiaya göre, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik 'Cigarettes' isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait 'Yaşam Ambulans teknesi' ile hastaneye yetiştirildi. İlçede özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu'nun, bacaklarının diz altından yaralandığı, tam olarak sağlığına kavuşup kavuşamayacağının süreç içinde belli olacağı öğrenildi. Ayvazoğlu'na çarptıktan sonra kaçtığı öne sürülen ve kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gülseren Ayvazoğlu'yla denize açılan ancak teknede kalıp yüzmek için suya girmeyen Halit Mengi ise, o anları anlattı. Ayvazoğlu'nu hastanede ziyaret ettiğini belirten Mengi, "Arkadaşımızın teknesiyle denize girmek için Akvaryum Koyu'na gittik. Akşam üzeriydi. Gülseren Ayvazoğlu denize girdi ve biraz yüzdü. Tam o sırada bir tekne çok süratli bir şekilde alana girdi. Biz ilk önce arkadaşımıza teknenin dalgası geldi sandık. Meğer üzerinden geçmiş. Çarpan şahıs durmadı, kaçtı. Arkadaşımızın yaralandığını görünce hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedik. Kısa süre sonra ambulans tekneyle 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Onlar ilk müdahaleyi yaparken, Sahil Güvenlik ekibi geldi. Onlar zamanında gelmeselerdi belki kan kaybından kaybederdik arkadaşımızı. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Ayakları neredeyse kopmak üzereydi. 4 ay boyunca ayaklarının üzerine basamayacak ve sonrasında tekrar yürüyüp yürüyemeyeceğini bilemiyoruz. Ben tekrar arkadaşımıza çarpıp kaçan şahsı yakalayan Sahil Güvenlik ekibine ve özellikle vaktinde müdahale edip hastaneye yetiştiren deniz kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

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Sürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındıSürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındıSürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındıSürat teknesi kazası sonrası ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

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