Sürat teknesi ve yatla göçmen kaçakçılığına operasyon

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde sürat teknesi ve yatlarla düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçışını organize eden 3 şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi'nden Midilli Adası'na sürat teknesi ve konforlu yatlarla düzensiz göçmen taşıyan kişilere operasyon düzenledi.

Sahil güvenlik ekiplerince 6 gemi ve bir helikopterle Edremit Körfezi ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, sürat teknelerindeki şüpheliler jandarma ve emniyet birimlerinin desteğiyle yakalandı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan iki sürat teknesi ve bir yat ile bir arazi aracı ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sırasında Türk adalarına bırakılan çok sayıda düzensiz göçmen de sahil güvenlik ekiplerince alınarak işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

