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Sürat teknesinde 9 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

BODRUM'dan sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sürat teknesinde 9 kaçak yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla, bir grup kaçağın tekneyle, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen TCSG-1 Bot Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Çelebi Adası açıklarındaki sürat teknesine, bu sabaha doğru operasyon düzenlendi. Operasyonda Somali, Suriye ve Irak uyruklu 9 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Sürat teknesinde 9 kaçak yakalandı

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