HABER

Sürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünüm

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

BODRUM'da, sürat teknesiyle çarptığı Gülseren Ayvazoğlu'nun (72) yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy (54), "Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim" açıklaması yaptı.

Sürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünüm

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sürat teknesiyle çarptığı Gülseren Ayvazoğlu'nun (72) yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy (54), "Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim" açıklaması yaptı.
Olay, cumartesi günü, Bitez Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik 'Cigarettes' isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait 'Yaşam ambulans teknesi' ile hastaneye yetiştirildi. İlçede özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu'nun, bacaklarının diz altından yaralandığı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarptıktan sonra kaçtığı öne sürülen Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FARKINDA DEĞİLMİŞ
Ayvazoğlu'nun bacaklarından yaralandığı kazanın ardından yazılı açıklama yapan Gökhan Arsoy, Bodrum Adaboğazı sularında üzücü bir tekne kazası yaşandığını, asla örtbas etme veya kaçma durumunun olmadığını belirterek, "Yazılan ve söylenilenlerin aksine olayda hiçbir kasıt bulunmamaktadır. Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim. Hemen Sahil Güvenliğe kendim gittim, denizde sırt üstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığını dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim. Buradan da yineliyorum" dedi.
Yedi yıldır aynı sularda, aynı rotayı izleyerek çok dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde tekne kullandığını dile getiren Arsoy şöyle devam etti:
"Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar mahcup hissedip, bu talihsiz durumun parçası olduğum düşünüldüğünde kazada incinen hanımefendinin bunun misliyle korku, endişe ve kızgınlık yaşayabileceğini hesaba katarak, duruma hassasiyetle yaklaşılmasını rica ediyorum. Hanımefendinin doktorundan aldığımız bilgiye göre kendisi birkaç gün içinde taburcu olacak ve iyileşme sürecinin akabinde normal hayatına devam edecektir. Bu her insanı kahredecek, ruhunda derin yaralar açacak, fark edilmeden gerçekleşen bir kazadır. Çok üzgünüm."

FOTOĞRAFLI

Sürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünümSürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünümSürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünüm

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralıKöy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralıOtomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Baraj kapakları açılınca yol kapandı! Mahsur kaldılar

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.