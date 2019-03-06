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Sürat teknesiyle Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Marmaris’te, sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürat teknesiyle Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadılar

Marmaris’te, sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçan insan kaçakçısı organizatörleri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Marmaris’te devriye görevi yapan Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphelendikleri bir sürat teknesini takibe aldı. Takip edildiğini anlayan tekne, ekiplerden kaçmaya başladı. Saat 23.40’ta Taşlıca Mahallesi Arapadası mevkinde yakalan sürat teknesinin içinde 12 Filistin, 5 Mısır ve 3 Suriye uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen sahilde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde organizatörlerin kaçtığı tespit edildi. Ekipler durum jandarma ekiplerine bildirdi. İnsan kaçakçılarının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri alarak Marmaris Limanı’na getirdi. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

Sürat teknesiyle Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadılar

Sürat teknesiyle Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadılar

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