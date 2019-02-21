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Sürat teknesiyle umuda yolculuk, radar ile tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

BODRUM'da, yasa dışı yollardan fiber sürat teknesi ile Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen ve organizatör olduğundan şüphelenilen 2 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sürat teknesiyle umuda yolculuk, radar ile tespit edildi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, yasa dışı yollardan fiber sürat teknesi ile Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen ve organizatör olduğundan şüphelenilen 2 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sürat teknesinin radar tarafından tespit edildiği öğrenildi.
Bodrum Sahil Güvenlik Gözetleme Radar İstasyonu, bugün saat 01.50 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi, Tilkicik Koyu'ndan bir sürat teknesinin hızla çıkış yaptığını belirledi. İstasyon, durumu Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bildirdi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, hemen bu bölgeye yönlendirildi. Sürat teknesini durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 5'i Suriye, 4'ü Filistin, 2'si Yemen uyruklu toplam 11 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler ile 2 Türk organizatör, Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na götürüldü.

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Sürat teknesiyle umuda yolculuk, radar ile tespit edildiSürat teknesiyle umuda yolculuk, radar ile tespit edildi

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