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  4. Süratle gitti ama... Kameradan kaçamadı!

Süratle gitti ama... Kameradan kaçamadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, başka bir araçtaki kameralara yakalandı. Görüntülerle birlikte ihbar edilen sürücü için soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı ile Millet Mahallesi kesişiminde çevre yolunda, bir otomobilin süratle diğer araçlara makas atarak ilerlemesi kayda alındı.

Kendisiyle birlikte diğer sürücüleri de tehlikeye atan otomobil sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce durdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, sivil trafik ekipleri araştırma başlattı.

İHA

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