Sur'da teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı

Okulları yakılıp yıkılarak eğitimleri engellenmek istenen öğrencilerden çoğunun nakledildikleri okullarda, bir kısmının da TOKİ tarafından yapılan 32 derslikli okulda eğitimlerine devam etmeleri sağlanmıştı.

Sur ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu, Mardinkapı İlkokulu/Ortaokulu, Süleyman Nazif İlkokulu/Anaokulu, Yavuz Selim Ortaokulu ve Alparslan İmam Hatip Ortaokulu/Lisesinde okuyan yaklaşık 4 bin 500 öğrenci, okulları teröristlerce yakıldığı için mağdur edilmişti.

Sınıfları gezen Kaymakam Çiftçi, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, okulların açılmasından dolayı öğrenci ve öğretmenler adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Terör saldırılarıyla tahrip olan okulda yaklaşık 3 yıldır eğitim ve öğretime ara verildiğini anımsatan Çiftçi, bugün okulun açılmasıyla öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Terör saldırılarında yaklaşık 4 bin konutun tahrip olduğunu ve buradaki okulların da eğitim ve öğretimden uzak kaldığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terörün yüzünü, eğitimi baltalamasını burada da gördük. Dolayısıyla 3 yıl aradan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin kendi okullarına başlamalarının mutluluğunu paylaşıyoruz. Artık Diyarbakır'da ve ülkemizde terörün olmadığı, eğitimin aksamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin okullarından uzak kalmadığı bir ortama kavuştuk ve bu ortamın devamını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu gençlerimizin okumasıyla geleceğe çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir ülkede, Diyarbakır'da yaşayacağız. Bu sokaklarda artık terörün değil, huzurun, kardeşliğin, barışın ve Diyarbakır'ın kendine has kültürünün, müziğinin sesini duymak istiyoruz. Bu gençler de inşallah bu bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaklar. İnşallah artık huzurlu bir okul ve ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edecekler."