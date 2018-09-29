Sur'da yeniden inşa edilen mahallede konut yapımı tamamlandı

Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın tarihi merkez Sur ilçesinde, Kasım 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonları sırasında ağır hasar gördüğü için yıktırılan Hasırlı Mahallesi'nde, Sur koruma imar planına göre yeniden yaptırılan 44 konutluk mahallede inşaat tamamlandı. Koruma planına göre sur boyunu geçmeyen ve bodrum üzeri 2 katlı olan konutlar, 44 farklı proje ile inşa edildi. Surların yanında yapımı süren kara yolunun da kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlar sırasında ağır hasar gören yaklaşık 4 bin konutun yıkılmasından sonra başlatılan inşa ve ihya çalışmalarında, ilk mahallede çalışmalar tamamlandı. Operasyon döneminde ilan edilen yasağın sürdüğü Hasırlı Mahallesi'nde yaptırılan, bodrum üstünde 2 kat bulunan 'Diyarbakır evleri' tarzındaki konutlarda çalışmalar büyük ülçüde tamamlandı. Mahalledeki 44 evin 85 ile 350 metrekare arasında büyüklükte olduğu belirtildi. Kiler olarak kullanılan bodrum katı, avlu tabir edilen bahçesinde süs havuzu bulunan konutlara doğal gaz hattı da çekildi.

'BÜYÜK YIKIM YAŞANMIŞTI, 4 BİN KONUTLUK ALAN YIKILMIŞTI'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Hasırlı Mahallesi'nde 44 blokluk alanın tamamlandığını belirterek, "Tabii büyük bir yıkım yaşanmıştı. Yaklaşık 4 bin konutluk bir alan yıkılmıştı. Tamamen yeniden ihya ve inşa etme çalışmaları devam ediyor. İnşallah o günden bu güne, kayıp olan bütün değerleriyle beraber yeniden ihya etmeye çalışıyoruz. Süreç koruma imar planının olması ve koruma kurullarının kararlarıyla tescilli yapıların çokluğu nedeniyle biraz yavaş ilerledi. Ama bütün hassasiyetler göz önünde bulundurularak Sur'un orijinal tarihine uygun olarak ve Diyarbakır evleri tarzında, yeni mahalleler ve evler inşa etmeye çalışılıyor. İlk meyvelerini de burada verdi. Hasırlı Mahallemizin bu sokağı ve mahallesi nispeten tamamlanmış oldu. 44 ayrı projeden oluşan 44 konut, Diyarbakır evleri avlulu tarzda bitirildi. Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilecek" dedi.

'KORUMA PLANINA SADIK KALINARAK YAPILIYOR'

Çiftçi, 6 mahallede çalışmaların devam ettiğini, proje tamamlandığında toplamda 1500 müstakil konutun hazır hale gelmiş olacağını söyledi. Konutların, Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde Diyarbakır tarihine uygun ve uyumlu, tarihle moderniteyi bir araya getiren tarzda yapıldığını söyleyen Başkanvekili Abdullah Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tamamen koruma kurulunun kararları ve koruma imar planına sadık kalınarak bu yapılar yapılıyor. İnşallah tamamlandığında Sur eski görkemli tarihine kavuşacaktır. Bütün dünya milletlerine hizmet etmeye devam edecektir. Sur'da koruma kurulunun bütün tescilli yapıları ve civarında yapılan bütün yapılar çatışma süreci öncesinde koruma imar planı çıkartılmıştı. Koruma imar planına sadık kalınarak yapılıyor. Dolayısıyla işlem yapan bakanlıkların ve belediyelerin keyfi hareket etme şansı yok. Bütün projeler koruma kurulundan onaylanıyor. Daha sonra işlem görüyor. Tescilli yapılar gerek kamu tescili gerek özel şahıslara ait yapılar, projeleri koruma kurulundan geçiyor, onarılıyor ve tekrar ihya edilmeye çalışılıyor. Dolaysıyla burada yapılan bütün işlemler koruma kurulunun izni doğrultusunda ve onaylarıyla yapılıyor."

'SURLAR TAMAMEN ORTAYA ÇIKTI'

Sur'da inşa edilen konutlar ve sur kenarında yapılan çevre yoluna yönelik eleştiriler üzerine ise Çiftçi, şunları söyledi:

"Eleştirilerin çoğu yersiz. Surlar daha önce işgal altındaydı. Evler surlara bir cephe alınarak, hatta surlar duvar olarak kullanılarak işgal ediliyordu. Şu durumda surlar tamamen ortaya çıkarıldı. Tabii ki burası bir turizm şehri; tarihi, kültürü bir araya getiren çok özel bir şehir. İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısıdır. İçinde bulundurduğu 33 medeniyetiyle de çok özel şehirdir. Değerlerini koruyarak biz inşa etmeye çalışıyoruz. Sur'da dar sokaklar ve mahallelerde yaşam alanlarının sıkıntılı olduğu, nefes almanın zor olduğu sokaklarda koruma imar planı çerçevesinde daha ferah, yaşanabilir ve sosyal bir çevre oluşturulması da bu yapıyla gündeme geldi ve çevre yolu da bu şekilde ortaya çıktı. Çevre yolu yapılacak, Sur'un hem tarihinin ortaya çıkarılması ve görünmesi ile daha görünebilmesi, etrafının daha da kullanılır alanda olması için bu çevre yolu gerekliydi. Sur artık trafiği itibarıyla çekilemez duruma gelmişti. Onu rahatlatmak açısından da bu hayırlı oldu."

'YASAĞI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Kasım 2015 tarihinden beri 6 mahallede süren sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Sur'da artık yasağı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Mevcut şantiye alanları var. Bu şantiye alanlarına girme yasağı dışında yasak uygulanmıyor. Şantiye alanlarının da etrafını çevirerek korunaklı hale getirdikten sonra hem çevre yolu hem de daha önce eğitime kapatılan Alpaslan Ortaokulu ve Lisesi de eğitime kazandırılacak. Diyarbakır'ın özel mekanlarından birisi olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş Hevsel Bahçeleri'nin en iyi izlendiği Keçi Burcu'nu da faaliyete sokacağız. Artık Diyarbakır'ın tanıtımına hizmet edecek edecektir. Çevre yolu Saray Kapı'ya kadar açılacak. Birkaç evin yıkılması söz konusudur. Yıkım işlemleri tamamlandığında o yol da tamamen hizmete açılmış olacaktır. Artık Sur'da yasak kavramı kalsın istemiyoruz. Sadece şantiye alanlarının giriş yasağı dışında herhangi bir yasağı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Sur o görkemli ve huzurlu, çok dili ile kültürlü hayatına kavuşmuş olacaktır."