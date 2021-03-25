HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

25.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır’da dinamik denetim süreci Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları ile her gün belirli saatlerde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.
Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır’da dinamik denetim süreci Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları ile her gün belirli saatlerde devam ediyor. Kentin en işlek caddeleri ile ara sokaklarda bulunan iş yerlerinde denetimlerini arttıran Sur Belediyesi zabıta ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler, denetim yaptıkları lokanta, kafe ve kıraathanelerde işletme sahiplerine ve çalışanlara gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlatırken, eksik belgeleri bulunan iş yeri sahiplerine eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine ceza keserken, vatandaşlara da sağlıkları için mutlaka kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! Yeni gelişme

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Büyük başarı! Hastanede ebeydi, profesör oldu

Hastanede ebeydi, profesör oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.