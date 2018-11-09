Sur'daki Tarihi Yapılar İçin Umut Doğdu

Diyarbakır Sur'da 2 Aralık 2015’de yaşanan çatışmalardan sonra Sur içinde acil kamulaştırma çalışmalarına başlandı. Bakanlar Kurulu 21 Mart 2016’da aldığı kararla Sur'daki 7714 parselin 6292’si için zorla el koyma kararı aldı. Diyarbakır Mimarlar Odası verilerine göre bu parseller içinde 151’i anıtsal olmak üzere toplamda 592 tescilli yapı bulunuyordu.

Bu yapılar arasında mülkiyeti Mimarlar Odası'na ait olan Dengbej Evi de bulunuyordu. Oda yönetimi kararın iptali için dava açtı. Karar, davaya bakan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edildi. Böylece ev el konulmaktan kurtuldu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Şube Başkanı Şerefhan Aydın, acil kamulaştırma kararının tamamen iptal edilmesi gerektiğini savundu. Aydın, "Gerekçeli kararda özet olarak belirtmek gerekirse korunması gerekli kültür varlıklarının yani tescilli yapıların kamulaştırılamayacağı belirtilmiştir. Bu kararın tüm tescilli yapılar için de emsal niteliğinde olduğunu da belirtmek isteriz. Dolayısıyla henüz kararın iptali için dava açmayan tescilli yapı sahipleri hukuk yoluna başvurmalıdırlar. Biz mimarlar odası olarak belirtmek isteriz ki sadece tescilli yapılar değil Sur'daki tüm parseller için alınan acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Gerek yapısal alanlarda gerekse de toplumsal alanda gelişen bu yıkımın daha fazla ilerlemeden durdurulması için mahkemeler gerekli iptal kararların bir an önce alınması iradesini göstermelidirler” dedi.