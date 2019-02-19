Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri açıklandı

Göreli yoksulluk oranı 2010-2017 döneminde 3,4 puan azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010-2017 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıkladı. Buna göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2017 yılında 3,4 puan azalarak yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 yılında yüzde 24,8 iken, 2017’de bu oran yüzde 21,3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010 yılında yüzde 18,5 olan yoksulluk oranı 2017’de yüzde 15,8’e geriledi.

Beş yaş altı çocukların yüzde 10,9’u fazla kiloludur

Türkiye’de 2013 yılında beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1,7’si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 10,9’u boyuna göre fazla kiloludur.

Anne ve beş yaş altı çocuk ölüm oranları azaldı

Anne ölüm oranı 2010 yılında yüz bin canlı doğumda 16,4 iken, 2017 yılında bu oran 14,6’ya geriledi. Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2017 yılında binde 11,2 oldu. Aynı dönemde neonatal ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7,6’dan 5,8’e geriledi.

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010 yılında yüzde 91,6 iken, 2017 yılında yüzde 98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167’den 186’ya yükseldi.