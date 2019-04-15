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Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

2012 yılından bu yana uyguladığı Dünya Vatandaşlığı Programına, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeni bir boyut getiren Bahçeşehir Koleji, programını Türkiye ile paylaşmayı hedefliyor.Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşen etkinlikte Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlığı Programının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’

2012 yılından bu yana uyguladığı Dünya Vatandaşlığı Programına, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeni bir boyut getiren Bahçeşehir Koleji, programını Türkiye ile paylaşmayı hedefliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşen etkinlikte Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlığı Programının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Programın derslere entegre edilmesinde kaynak kitap olarak faydalanılacak, Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fernando M. Reimers öncülüğünde hazırlanan, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Türkçeleştirilen “Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek” kitabının Türkiye’de eğitimin tüm bileşenleriyle paylaşılması hedefleniyor.
“Türkiye için eğitimde önemli bir pencere açtık”
Türkiye için eğitimde önemli bir pencere açtıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Önemli bir girişim başlatıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte 7 yıldır üzerinde çalıştığımız ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’nı güncelleyerek dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nden destek alarak Türkiye’de önemli bir başlangıç yapıyoruz. 7 yıl önce ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’nı okullarımızda uygulayalım dedik. Dünyanın sorunları her geçen gün artıyor ama bir taraftan da dünyayı avuçlarımızın içerisine aldık. Dünyayı küçülttük.
Çocuklarımızı da ona göre yetiştirmemiz lazım. Bütün dünyanın yaşanabilir olması için, kültürler arası diyaloğu ve ilişkileri daha da geliştirmemiz lazım. Bunun da yolu eğitim ve müfredatlardan geçiyor. Biz de bununla ilgili çeşitli dersler koyduk ve bugünün dünyasında 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmak adına çalışmaları başlattık ve devam ediyoruz” dedi.
“Dünyanın sürdürülebilmesi için çözümler üretebilen bireyler olmaları gerekiyor”
Kuruluş vizyonlarında dünya vatandaşları yetiştirmek olduğunu ifade eden, bugünün ve yarının dünyasında bireyler yetiştirmek istendiğinde öncelikle 21’inci yüzyılın becerilerinin kazandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Hem bugünün hem de yarının dünyasında problem çözebilen, sorunları görebilen ve bunlara çözümler üretebilen bireyler olması gerekiyor. Bunun temelinde de dünya vatandaşı olmaları yatıyor. Dünya sorunlarını bilen, çevre ve dünya için sürdürülebilir çözümler üretebilen ve evrensel bilgiyi bu yönde kullanabilen ve her şeyden önce insanlığın ihtiyaç duyduğu daha iyi yaşam koşullarını kazandırabilen bireyler olmaları gerekiyor. Bu bilinç çok kıymetli. Belki matematiği, fiziği öğreniyorlar ama bunu ne için kullanacaklarını fark etmeleri lazım. Öncelikle içinde yaşadıkları toplum ve sonra da dünyanın faydası için çocuklarımızın bu süreci kullanması lazım” dedi.
Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlığı Programı’nın, Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda güncellendiğini ve boyutunun geliştirildiğini vurgulayarak konuşmasına devam eden Dağ, “Bu nedenlerle ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’nın da dünya okulu vizyonunda gelişmesi gerekiyor. Biz Bahçeşehir Koleji olarak bu nedenle buradayız. Bu programımızın boyutunu geliştirmiş ve derinleştirmiş durumdayız. Daha önemlisi bu programı sadece kendi okulumuz öğrencilerine değil de Türkiye’nin özel veya devlet okulları fark etmeksizin tüm okulları, öğretmenleri hatta öğrencileri ve veliler için açık hale getirmiş durumdayız” şeklinde konuştu.
Program bütün öğretmenlere açık
“Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek” kitabını Türkçeleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz dünya vatandaşlığı programı hakkında detaylı bilgi vererek: “İlkokuldan lise sona kadar ders planlaması yer almaktadır. Bu ders planları bir ünite olarak öğrencilere sunulacaktır. Özellikle belirtmek isterim ki biz bu kitabın lisansını, Türk eğitim sektöründe hizmet veren bütün öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin ulaşması için aldık. Kitabımızın adını internette aratarak kolayca erişebilirler. ” dedi.

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