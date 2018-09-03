İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve Unilever Türkiye'nin hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı", 10 Ekim'de başlayacak.

Unilever Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik uygulamaları; dünyada sınırlı olan ve hızla azalan doğal kaynakların kirlenmesi ile birlikte insan ve ekolojik sağlık için olduğu kadar, üretim sektörü ve iş dünyası için de gittikçe önem kazanıyor.

Gelecek nesillerin daha iyi koşullara ve daha iyi bir geleceğe sahip olmasının doğal, ekonomik ve sosyal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğu bu dönemde hem şirketlerin hem de çalışanların sürdürülebilir iş yapış modelini benimsemeleri de bir zorunluluk haline geldi.

Bu amaçla yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve Unilever Türkiye, "Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı"nı hayata geçiriyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilk online sertifikalı eğitim programına tüm üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri başvurabiliyor. 8 hafta sürecek ve ücretsiz olarak verilecek eğitime son başvuru tarihi 25 Eylül olacak. İlk etapta 100 öğrenciye sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitimin verilmesinin planlandığı programın sonunda öğrencilere BÜYEM tarafından sertifikaları verilecek.