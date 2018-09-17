Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Allianz ikince kez sektör lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) 2000 yılından bu yana yer alan Allianz Grubu, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez sektör lideri oldu.

Allianz Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, varlık gösterdiği tüm pazarlarda pozitif, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, iklim koruma ve sosyal katılım odaklı sürdürülebilirlik performansını 2004’ten bu yana raporluyor.

Allianz Grubu, 2017’ye ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansına yönelik sonuçların yer aldığı 17. sürdürülebilirlik raporuna göre yenilenebilir enerjiye yaptığı 5,6 milyon avrodan fazla yatırımla bu alandaki en önemli yatırımcılardan biri olmaya devam ediyor.

Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’ne (SBTi) katılan Allianz Grubu, iklim koruma alanında kendisi için uzun vadeli hedefler belirledi.

Ekolojik ve sosyal fayda odaklı 165 sigorta ve finans ürününe sahip olan Allianz, 2010’a kıyasla, çalışan başına karbon ayak izinde yüzde 17’lik azalma gerçekleştirdi. Allianz çalışanları geçen yıl toplamda yaklaşık 80 bin saate varan gönüllülük çalışmalarına imza atarken, vatandaşlık faaliyetleri kapsamındaki pek çok projeyi desteklemek üzere 20 milyon avroya ulaşan bağışta bulunuldu.