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Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Allianz ikince kez sektör lideri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) 2000 yılından bu yana yer alan Allianz Grubu, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez sektör lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) 2000 yılından bu yana yer alan Allianz Grubu, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez sektör lideri oldu.

Allianz Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, varlık gösterdiği tüm pazarlarda pozitif, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, iklim koruma ve sosyal katılım odaklı sürdürülebilirlik performansını 2004’ten bu yana raporluyor.

Allianz Grubu, 2017’ye ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansına yönelik sonuçların yer aldığı 17. sürdürülebilirlik raporuna göre yenilenebilir enerjiye yaptığı 5,6 milyon avrodan fazla yatırımla bu alandaki en önemli yatırımcılardan biri olmaya devam ediyor.

Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’ne (SBTi) katılan Allianz Grubu, iklim koruma alanında kendisi için uzun vadeli hedefler belirledi.

Ekolojik ve sosyal fayda odaklı 165 sigorta ve finans ürününe sahip olan Allianz, 2010’a kıyasla, çalışan başına karbon ayak izinde yüzde 17’lik azalma gerçekleştirdi. Allianz çalışanları geçen yıl toplamda yaklaşık 80 bin saate varan gönüllülük çalışmalarına imza atarken, vatandaşlık faaliyetleri kapsamındaki pek çok projeyi desteklemek üzere 20 milyon avroya ulaşan bağışta bulunuldu.

Brand Rankings'in, çevre ve sosyal sorumluluk alanında attığı adımları ekonomik performansıyla dengeleyebilen şirketlerin yer aldığı "Dünyanın En Sürdürülebilir Küresel Şirketleri" listesinde de sektör lideri olan Allianz Grubu, Türkiye’deki sürdürülebilirlik faaliyetlerini de "Allianz Seninle, İyiliğin Yanında" mottosuyla yürütüyor.

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- Allianz Türkiye de ikinci "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı

Türkiye’de sigorta sektörüne "sürdürülebilirlik vizyonu"nu kazandıran Allianz Türkiye, uluslararası Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standartlarında hazırlanan ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Sektörde bir ilki gerçekleştirerek sürdürülebilirlik stratejisi ve modelini çıkaran Allianz Türkiye, iyi bir çevre için, bireylerin, kurumların ve toplumun iyiliği, esenliği için işin kendisini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürüyor, girişimcilik ve inovasyona destek vererek önleyici çözümler sunuyor.

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- "Hem ekonomiye hem de toplumsal kalkınmaya destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Allianz Türkiye olarak "sürdürülebilirlik" kavramını bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görmediklerini belirterek, "Allianz Grubu’nun Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde zirveyi bırakmaması Allianz Türkiye olarak bizleri de teşvik ediyor. Bir yandan bireylerin, kurumların ve toplumların, muhtemel risklerde ekonomik devamlılığını sağlarken, bir yandan da ürün ve hizmetlerimizle hem ekonomiye hem de toplumsal kalkınmaya destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Türkiye’nin yönetimsel yaklaşımının temeline çevresel, sosyal, yönetişim faktörlerini koyarak ürün ve hizmetleriyle bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi sürdürdüklerini dile getiren İmir, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejimiz de daha büyük bir resmin parçası olma hedefiyle 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 5’ine odaklanıyor, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Haziran 2017’de paylaşılan ilk sürdürülebilirlik raporunun GRI raporlama standartlarıyla uyumlu kabul edilerek küresel anlamda kabul gördü ve 'Gelişmiş Seviye' olarak değerlendirildi. İkinci raporumuz da ilk raporumuz gibi 'Gelişmiş Seviye’ olarak değerlendirildi. Başarımızın tesadüf olmadığının kanıtı olan bu değerlendirme bize daha da yüksek çıtada hedef koyuyor."

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