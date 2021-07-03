Sürdürülebilirlik odaklı bir dizüstü bilgisayar

Earthion platformu çatısı altında sunulan ilk ürün olan Acer Aspire Vero, bilgisayar üretim sürecini sürdürülebilirlik odaklı olarak yeniden tasarlamaya yönelik bir adım. Cihazın kasasında ve klavye tuş başlıklarında geri dönüştürülmüş (PCR) plastik malzeme kullanılmış.Çevre dostu ambalajlama bunu bir adım öteye taşıyor: Aspire Vero, yüzde 80-85 oranında geri dönüştürülmüş kâğıt hamurundan yapılmış bir kutuda kullanıcıları ile buluşuyor. Ayrıca adaptör koruması için kâğıt kılıflar kullanılarak plastik paketlemede azalma mümkün oluyor. Dahası; dizüstü bilgisayar çantası ve klavye ile ekran arasındaki ince tabaka yüzde 100 endüstriyel olarak geri dönüştürülmüş plastik malzemeden yapılıyor.

Cihazın farklı kısımlarında sürdürülebilirliğe yapılan bu vurgu, tasarım diline de yansıyor. Nakliye kutusundaki tüm grafikler soya mürekkebi ile basılırken, yine çevre üzerindeki zararlı etkileri azaltacak şekilde dizüstü bilgisayarın kasasında herhangi bir boya kullanılmıyor. Aspire Vero’nun parçaları, basit bir sökme işlemi ile kolayca açılabilecek standart vidalarla bir arada duruyor. Dizüstü bilgisayarın, tamponlarındaki benzersiz sarı ve yanardağ grisi renkler dikkat çekerken ve R ve E tuşlarının üzerindeki metinler ters çevrilerek “3 Re”ye vurgu yapıyor.

Tüm bunların arkasında çekici ve etkileyici bir bilgisayar yatıyor. Intel Iris X grafiklere sahip en yeni 11. Nesil Intel Core işlemci, günlük üretkenlik görevleri ve daha fazlası için güç sağlarken, 1 TB’a kadar M.2 SSD depolama, kullanıcılara müzik, film ve diğer dosyalarını depolamak için bolca alan sağlıyor. Ekran, açıldığında dizüstü bilgisayarı biraz yükselterek daha ergonomik bir yazma deneyimine olanak tanıyan kaldırma menteşeli bir tasarıma sahip. Ayrıca yapay zeka gürültü engelleme özelliği ile sorunsuz video görüşmeler yapılmasına olanak veriyor. Dizüstü bilgisayar, ayrıca Intel Wi-Fi 6 (Gig+), bir USB Tip-C bağlantı noktası, iki USB 3.2 bağlantı noktası ve video çıkışı için bir HDMI 2.0 bağlantı noktası taşıyor.

