"Sürdürülebilirlik, ülke gelişiminde kritik önem taşıyor”

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - İBN Haldun Üniversitesi ile Borsa İstanbul’un (BIST) ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sürecinde Bağımsız Denetim’ adlı panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz “Sürdürülebilirlik, bir ülkenin gelişiminde kritik öneme sahip” dedi. Borsa İstanbul Konferans Salonunda düzenlenen panel, İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Borsa İstanbul Genel Müdür Yrd. Mehmet Gönen, Deloitte Denetim Ortağı Selçuk Ürkmez, İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Aksoy, Tahir Çınar, Mehmet Şirin, Fuat Öksüz, Prof. Dr. Volkan Demir ve Dr. Güler Manisalı Darman katılımıyla gerçekleştirildi. Panel kapsamında, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik sürecinde bağımsız denetimin rolü ve önemi, farklı perspektiflerden uygulamalar ışığında çok yönlü ele alındı. “BATAN ŞİRKETLER İSTİHDAMIN AZALMASINA NEDEN OLUYOR” Etkinlikte, hem kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konusunda etkin isimlere konuşmacı olduğunu hem de işin merkezinde olan bağımsız denetim şirketinin yetkililerin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, “Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik, bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi için kritik öneme sahip. Çünkü her batan, her kapanan şirket aslında sadece o şirketin kapanmasına ve batmasına neden olmuyor ülkenin katma değerinin azalmasına ve istihdamın azalmasına da neden oluyor” ifadelerini kullandı. “BAĞIMSIZ DENETİM DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMALI” Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, panelin, şirketlerin geleceğe yönelik olarak eksik kaldıkları yerlerde daha doğru adım atabilmeleri konusunda yardımcı olacağını belirterek, “Artık şirketlerin sadece finansal rakamlarına değil finansal olmayan rakamlarına da bakılıyor. Bunların bağımsız denetimi doğru bir şekilde yapılmazsa, şirketlere geleceğe yönelik eksik kaldıkları yerlerde daha doğru adımlar atabilmeleri konusunda yardımcı oluyor. Şirketler, gerek diğer kurumlardan fon temininde, gerekse stratejik ortak bulabilmeleri için çok doğru bir yapıda faaliyet gösterdiklerini karşı tarafa iletmeleri gerekiyor. Bunu da ancak bağımsız denetim yaptırıp eksiklerini görerek gerçekleştirebilirler. Bu nedenle şirketlerin bağımsız denetim sürecini de çok doğru bir şekilde kullanmaları gerekiyor” diye konuştu. “100 YILLIK ŞİRKETLERİMİZİN DAHA ÇOK OLMASI GEREKİYOR” Türk şirketlerinin uluslararası rekabet gücüne kavuşmaları gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, “Türkiye’ye baktığımız zaman 100’üncü yılına ulaşan şirket sayısı bir elin parmaklarını geçemeyecek kadar az. Dünya ekonomisindeki sıralamamızı 16’dan 10’a getirmek istiyorsak bizim de 100 yıllık şirketlerimizin olması ve kalıcı yapıda maliyetlerle devam etmeleri ve uluslararası alanlarda rekabet gücüne kavuşmaları gerekiyor” dedi.

