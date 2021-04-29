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  4. Süre azaldı, kalabalık arttı! Cadde ve sokaklarda korkutan manzara

Süre azaldı, kalabalık arttı! Cadde ve sokaklarda korkutan manzara

29.04.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sokaklara akın etti. 17 günlük alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyen kalabalık, cadde ve sokakları doldurdu. Sosyal mesafenin unutulduğu kentte market dışında kuru yemiş ve tatlı dükkanlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Süre azaldı, kalabalık arttı! Cadde ve sokaklarda korkutan manzara

Koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokak kısıtlaması öncesi Edirne’nin cadde ve sokakları kalabalıklaştı. Alışveriş için dışarı çıkanlar arasında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal edenler olduğu gözlendi.

DÜKKANLARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentte özellikle market, kuru yemişçi ve tatlı satılan dükkanların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Edirne’nin en kalabalık caddesi Saraçlar'da da kısıtlamanın başlamasına saatler kala hareketlilik gözlendi.

Yiyecek satılan işletmeler ve bankaların önünde yoğunluk oluştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi tam kapanma

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