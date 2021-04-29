Süre azaldı, kalabalık arttı! Cadde ve sokaklarda korkutan manzara

Koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokak kısıtlaması öncesi Edirne’nin cadde ve sokakları kalabalıklaştı. Alışveriş için dışarı çıkanlar arasında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal edenler olduğu gözlendi.

DÜKKANLARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentte özellikle market, kuru yemişçi ve tatlı satılan dükkanların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Edirne’nin en kalabalık caddesi Saraçlar'da da kısıtlamanın başlamasına saatler kala hareketlilik gözlendi.

Yiyecek satılan işletmeler ve bankaların önünde yoğunluk oluştu.

DHA

