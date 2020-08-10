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Süre doldu: Huawei Kirin üretimini durduruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Huawei, Kirin işlemcilerin üretimini durduruyor. Söylenenlere göre TMSC gibi ABD'li firmalarından ürün tedariği yapamayan Huawei, Kirin yonga seti üretimini önümüzdeki ay bırakıyor.

Süre doldu: Huawei Kirin üretimini durduruyor!

Huawei akıllı telefonlar, güçlerini çoğunlukla Kirin işlemcilerden alıyorlar. Huawei'nin kendi üretimi olan bu işlemciler, temel bileşenlerini ise bir ABD firması olan TMSC'den alıyor. Daha doğrusu alıyordu. Zira, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ambargo nedeniyle Huawei, ABD'li firmalara yeni sipariş veremez duruma geldi. 120 günlük hakkının da sonuna gelen Huawei, Kirin işlemcilerin üretimi için temel bileşen tedariğinde sıkıntı yaşamaya başladı. Caixin'in haberine göre ise Huawei bu sıkıntı sonrası yeni bir karar almak zorunda kaldı.

KİRİN İŞLEMCİLER ARTIK ÜRETİLEMEYECEK

Huawei HiSilicon bölümü, habere göre Kirin işlemcilerin üretimini durduracak. Temel bileşen siparişi veremeyen Huawei, 15 Eylül'den itibaren Kirin işlemci üretimi yapamayacak. Ayrıca, yapay zeka yongaları da artık üretilemeyecek. Huawei CEO'su Richard Yu'ya göre bu durum şirketin akıllı telefonları için temel bileşenler üretmeyi imkansız hale getiren büyük bir kayıp. Peki Huawei ne yapacak?

Kirin işlemci

ÇARE MEDİATEK Mİ?

Huawei, Kirin işlemciler yerine MediaTek Dimensity serisi işlemcilere yönelebilir. Bunun dışında Qualcomm'un Huawei'nin işlemci yasağı kaldırmak için yoğun mesai içerisinde olduğu konuşuluyor. Görünüşe bakılırsa Eylül ayı Huawei üretimi Kirin işlemcileri için çok şeye gebe.

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