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Sürekli atık su izleme sistemi kurma zorunluluğunun kapasitesi düşüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Kurulu kapasitesi, 10 bin metreküp/gün ve üzeri atık su arıtma tesisleri için geçerli olan sürekli atık su izleme sistemi kurma zorunluluğu, 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan tesisler için de zorunlu oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kurulu kapasitesi, 10 bin metreküp/gün ve üzeri atık su arıtma tesisleri için geçerli olan sürekli atık su izleme sistemi kurma zorunluluğu, 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan tesisler için de zorunlu hale getirildi.

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ ile mevcutta 10 bin metreküp/gün ve üzeri kurulu kapasiteye sahip atık su arıtma tesisleri için geçerli olan sürekli atık su izleme sistemi kurma zorunluluğu, kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan tesisler için de zorunlu oldu.

Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan ve kurulu kapasitesi itibarıyla ilk kez tebliğ kapsamına alınan tesisler için ise 2 yıllık geçiş süreci tanındı.

Böylelikle mevcut Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ağı daha da genişletilerek, ülke genelinde 5-10 bin metreküp/gün kurulu kapasiteli tüm arıtma tesisleri de sürekli atık su izleme sistemine dahil edilecek ve arıtma çıkışlarının bakanlıkça online takip edilmesi sağlanacak.

Bu sayede, teknolojik denetim ile tesislerin uzaktan ve etkin denetimi yapılarak, su kaynaklarının kirletilmesi engellenecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

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