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Sürekli ayakta ya da sürekli oturarak çalışıyorsanız dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kişinin hayat kalitesini çok yakından etkileyen bir hastalık varis… Hani başına gelmeyenin çok da anlamayabileceği… Özellikle de ya sürekli oturarak ya da sürekli ayakta çalışılan meslek gruplarında sıkça görülen varis, günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, varisin nedenlerini ve hastalıkta en yeni tedavi yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sürekli ayakta ya da sürekli oturarak çalışıyorsanız dikkat!

Bacaklarınızda tam olarak tanımlayamadığınız bir ağrı, yanma veya huzursuzluk mu var? Damarlarınızda belirginleşme, şişlik, kaşıntı ve kramp girmesi de cabası! Bu şikayetler günümüzde giderek yaygınlaşan varis hastalığının erken dönem belirtilerinden. Tedavi edilmediği takdirde var olan şikayetlerde artışın yanı sıra, kılcal damar görüntülerinde artış, bacaklarda yaralar açılması ve renk değişikliği de kaçınılmaz hale geliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, hastaların bu şikayetlerinin genellikle uzun süre ayakta durduklarında ve günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıktığını belirterek “Kronik süreçli bir hastalık olan varis, kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın gelişiminde, normal şartlarda yerçekimine karşı ve pasif bir şekilde devam ettirilmekte olan toplardamar akımında meydana gelen bozukluklar rol oynamaktadır. Bu hastalığın en önemli nedenlerinin başında hareketsizlik gelmektedir” diyor.

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAYIN

Uzun süre hareketsiz ayakta durma ya da uzun süre masa başında oturarak çalışma nedeniyle hareketsizlik varise yol açan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Kalıtımsal nedenlerin yanı sıra hamilelik ve aşırı kilo nedeniyle de oluşabilen varis hastalığının özellikle öğretmenlik, bankacılık, pilotluk ve hosteslik gibi belirli meslek gruplarında daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Cem Arıtürk; sürekli topuklu ayakkabı giyilmesinin ve dar giysilerin de kan dolaşımını olumsuz etkilediğini ve varise yol açabildiğini söylüyor.

AĞRISIZ VE GÜNÜBİRLİK TEDAVİ

Tedavide günümüzde kullanılan yöntemlerin umut verdiğini söyleyen Doç. Dr. Cem Arıtürk şöyle diyor: “Bu işlemlerin tümü ameliyathane ortamında veya lokal anestezi ya da çok yüzeysel bir anestezi tekniği kullanılarak yapılmaktadır. İşlemler ağrısızdır ve her bir damar için yaklaşık 30-45 dakika süre alır. Hastanede yatış gerektirmezler ve işlemden bir gün sonra normal sosyal hayata ve iş hayatına dönülebilir. Uzun dönem başarısı en az ameliyat kadar iyi olan bu yöntemlerde hastalar işlemden 4-6 saat sonra taburcu edilirler. Bu damarın kapatılması herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz. Bacaktaki toplardamar ağı çok yaygındır ve girişim ile kapatılan veya çıkartılan damar bu damarlardan sadece yüzeysel olan bir tanesidir. Bu, yolu bozuk olan bir sokağın kapatılması ve trafiğin diğer sokağa yönlendirilmesi ile benzer bir durumdur. Diğer damarlar ve işlem sonrasında gelişecek yeni damarlar, kapatılan veya çıkartılan bu toplardamarın görevini üstlenirler.”

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