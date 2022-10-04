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Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

03.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar başında çalışırken sırt ve boyun ağrısı çekmekten sıkıldınız mı? "Evet." dediğinizi duyar gibiyiz! Eğer siz de bilgisayar karşısında geçirdiğiniz sürenin çok daha konforlu olmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz! Ergonomik tasarımlarıyla uzun çalışma ya da oyun saatleri boyunca konfor sağlayacak en iyi çalışma koltuklarını bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

Doğru çalışma koltuğu tercih edilmezse masabaşında geçen uzun saatler; bel, sırt ve boyun ağrısına neden olur. Siz de gününüzün büyük bir zamanını bilgisayar karşısında geçiriyorsanız çalışma konforunuzu artıracak çalışma koltuğu önerilerimiz var! Listemizde yer alan birbirinden konforlu çalışma koltuklarını inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Yüksek kalite arayanlara: Uzay Ofis Mira Şef Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

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Özel tasarımıyla beğeni toplayan Uzay Ofis Mira Şef Koltuğu, ayarlanabilir koltuk yüksekliği ve tekerlekli ayakları ile rahat kullanım ve taşıma kolaylığı sağlar. Ek ayar özelliği ile donatılan koltuk, geriye doğru yatma ve istenilen noktada sabitlenme özelliğine sahip. Bu sayede bilgisayar karşısında uzun süre geçirirken rahat bir oturma pozisyonu almanıza yardımcı olur. Döküm sert plastik gövdesi ve alüminyum ayakları ile sağlamlık konusunda tam not alan ürün, hızlı ve kolay temizlik vadeder. Bunun için yapmanız gereken tek şey, koltuğu hafif nemli bir bez ile silmek!

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2. Uygun fiyatlı bir seçenek: Türksit Gökkuşağı File Çalışma Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

Uzun yıllar kullanacağınız kaliteli bir çalışma koltuğu arayışındaysanız Türksit Gökkuşağı File Çalışma Koltuğu'nu değerlendirebilirsiniz. Vücut ergonomisine uygun olan ürün, yükseklik ayarına sahip olduğu için boyunuza uygun şekilde ayarlanabilir. Kurulumu oldukça kolay olan çalışma koltuğunu, montaj kılavuzunu ve parçaların üzerindeki numaraları takip ederek dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Tekerlekli ayakları sayesinde hem çalışırken daha rahat hareket edebilir hem ürünü her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Siyah rengi sayesinde her ortama uyum sağlayan koltuğu ev ya da iş yerinde kullanabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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3. Hem estetik hem konforlu: Uzay Ofis Bello Bel Destekli Müdür Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

Bilgisayar başında çalışırken sırt problemi yaşamamak için ilk yapmanız gereken, doğru mobilyayı seçmek. Uzay Ofis Bello Bel Destekli Müdür Koltuğu, ortopedik yapısı sayesinde bel boşluğunu doldurur ve gün boyu rahat çalışma imkânı sunar. Boyun bölgesi için de özel bir başlığı bulunan ürün, geri yatma, sabitleme özelliklerine de sahip. Estetik tasarımı ile çalışma alanına şıklık katacak ürünü hem ev hem ofis için tercih edebilirsiniz. Kolay temizlenen ve turkuaz rengiyle gören herkesin beğenisini kazanan modele bakmadan geçmeyin, deriz.

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4. Gamerlara özel: Hp Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

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Hp Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu ile oyun keyfinize konfor katmaya ne dersiniz? Geniş bir oturma alanına, yumuşak ve kalın yastıklara sahip olan koltuk; ergonomik yapısı sayesinde oyun oynarken yüksek düzeyde rahatlık vadeder. Yüksekliği ve yaslanma eğilimini ayarlama imkânı sunduğu için ürünü rahat hissettiğiniz konumda kullanabilirsiniz. Uzun oyun keyfi sırasında dik durmanıza yardım eden koltuk; ileri, geri, yukarı ve aşağı hareket edebilir. Böylece oyun için en doğru pozisyonu kolayca bulabilirsiniz. Modelin suni deri ve kırmızı renk detaylı kaplamasıyla odanıza hem rahatlık hem şıklık katabilirsiniz.

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5. Terletmeyen fileli yapısıyla: DağOfis Tokyo Fileli Ofis Müdür Koltuğu

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DağOfis Tokyo Fileli Ofis Müdür Koltuğu, ayarlanabilen bel desteğini sunarak rahatlığı en üst seviyeye çıkarır. Tekerlekli ayak tasarımıyla bilgisayar başında oturduğunuz süre boyunca rahatça hareket etmenize olanak sağlar. Ayarlanabilen boyun başlığı sayesinde uzun çalışma saatlerinde dinlenmenize imkân tanır. Ayrıca ayarlanabilen yüksekliğiyle size uyum sağlar. Fileli tasarımıyla nefes alan çalışma koltuğu, terlemenize engel olur. Baldır destekli model, çökme yapmadığı için uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Siz de çalışma veriminizi artıracak bir çalışma koltuğu arayışındaysanız severek kullanacağınız modeli incelemeden karar vermeyin, deriz.

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6. Çalışma odanıza renk katın: Viola Notre Çalışma Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

Oldukça modern bir görünüme sahip olan Viola Notre Çalışma Koltuğu, ofisteki diğer parçalarla birleştiğinde çalışma alanını daha şık bir hâle getirir. Minimal tasarımı sayesinde fazla yer kaplamadığı için hemen her büyüklükteki çalışma odasında rahatlıkla tercih edilebilir. Maksimum 120 kg taşıma kapasitesi bulunan modelin yüksekliği, kolayca ayarlanabilir. Modelin oldukça konforlu oturma ve sırt alanı, uzun çalışma saatlerini daha verimli geçirmenizi sağlar. Siz de sekiz farklı renk seçeneği arasından zevkinize en uygun modeli seçerek çalışma alanınıza renk katmaya ne dersiniz?

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7. Az yer kaplayan bir model arayanlara: AYANAVM Fileli Ofis Çalışma Koltuğu

Sürekli bilgisayar başında olanların vazgeçemeyeceği konforlu çalışma koltukları

Eğer küçük bir çalışma alanınız varsa ve minimal tasarımlı çalışma koltuğu satın almak istiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz! AYANAVM Fileli Ofis Çalışma Koltuğu, muadillerine kıyasla çok daha hafif ve minimalist bir yapıya sahip olduğu için kolayca her ortama uyum sağlayabilir. Yüksekliği rahatlıkla ayarlanabilen model, tekerlekli ayakları sayesinde çalışırken hareket özgürlüğü sunar. File kumaşı sayesinde terletmez. Kurulumu oldukça kolay ürünü dakikalar içinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Kaliteli materyaliyle yıllarca sorunsuz kullanacağınız ürün sizi bekliyor, acele edin!

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar koltuğu çalışma koltuğu
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