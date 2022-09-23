Sürekli bilgisayar başında oturanlar için ihtiyaçtan çok gereklilik olan kumaş oyuncu koltukları tavsiyeleri

Eğer konforlu bir alana sahip değilseniz uzun süren bilgisayar oyunları sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir. Oyun keyfini çok daha konforlu hâle getirmek için oyuncu koltuklarını tercih edebilirsiniz. Henüz oyuncu koltuğunun diğer koltuklardan farkını bilmiyorsanız birbirinden kullanışlı özelliğe ve tasarıma sahip gamer koltukları için hazırladığımız listeye göz atmanızda fayda var. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Kaliteli ve gösterişli tasarım: Seduna Heaven Fab Profesyonel Oyuncu Koltuğu

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Listemizin ilk sırasında adından çokça söz ettiren en iyi kumaş oyuncu koltuğuna aday kaliteli ve kullanışlı bir ürün var. Gören herkesin beğenisini kazanan Seduna Heaven Fab Profesyonel Oyuncu Koltuğu, ayarlanabilir boyun desteği ile uzun süren oyunlarda konfor sağlar. Her parçası ayrı bir özenle tasarlanan ürünün kaplamasında nefes alan keten kumaş kullanılır. Bu sayede ürünü sıcak havalarda bile terlemeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelin 180 dereceye kadar yatabilen özelliği sayesinde sadece oyun oynarken değil, keyifli molalarda bile konforun tadını çıkarabilirsiniz.

2. Titreşimli masaj özelliğiyle: Exvega Masajlı Kumaş Andromeda Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Bir oyun tutkunu olarak uzun süre bilgisayar başında zaman geçiriyorsanız oldukça konforlu kumaş gaming koltuk önerimiz var sırada. Exvega Masajlı Kumaş Andromeda Profesyonel Oyuncu Koltuğu, 140 derece geriye yatabilen ve terlemeyi geciktiren kalitede süet kumaşı ile favoriniz olma yolunda aday. Profesyonel el işçiliği ile üretilen modelin titreşimli andromeda masaj yastığı bulunuyor. Bu sayede gün içerisinde kendinize küçük terapiler yapabilir ve günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve baldır kaldırma özelliği sayesinde ürünü vücut anatominizin rahat edebileceği en uygun pozisyona getirebilir, oyun keyfinize keyif katabilirsiniz.

3. Kırmızı tutkunları için: XPrime Omega Kumaş Oyuncu Koltuğu

Eğer gamersanız ve uzun süre bilgisayar başında zaman geçiriyorsanız XPrime Omega Kumaş Oyuncu Koltuğu ile tanışmaya hazır mısınız? Oyuncular için özel olarak tasarlanan ve yüksek kalite malzemeden üretilen ürün, benzersiz bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Model, ayarlanabilen bel ve sırt desteğine sahip olduğu için koltuğu vücudunuza en uygun şekilde ayarlayarak kullanabilirsiniz. Ürün demonte şekilde satılıyor ancak kolay kurulum özelliği sayesinde koltuğu tek başınıza rahatlıkla kurabilirsiniz. Parke çizmeyen kalitede tekerleklere sahip olan ürün, 160 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor.

4. Ergonomik tasarım: Herkese Mobilya Woxup Alpha Oyuncu Koltuğu

Hem ergonomik tasarıma sahip hem çok tercih edilen bir oyuncu koltuğu mu arıyorsunuz? Sıradaki önerimiz tam size göre! Herkese Mobilya Woxup Alpha Oyuncu Koltuğu, oyuncular için özel tasarlanan geniş oturma bölgesi ile en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Koltuğun kullanıcıların konforunu en üst seviyeye taşımak için yükselebilen, sağa sola ve arkaya öne doğru hareket edebilen kolları bulunuyor. Bu sayede siz oyun oynarken hareket edebilen kolları size mükemmel şekilde uyum sağlıyor. “Oyuncu koltuğu kumaş mı deri mi olmalı?” diye soruyorsanız sıcak havaları düşünerek kumaş kaplama koltukları tercih edebilirsiniz.

5. Sallanan koltuk sevenler için: Xmax Rio Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Hareketli 3D kollara sahip Xmax Rio Profesyonel Oyuncu Koltuğu, çift mekanizmalı tasarımı sayesinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Ürünün sırt bölgesinin kavis derecesini ayarlayarak vücudunuza en uygun şekli tercih edebilirsiniz. Hem bel hem boyun bölgesinde bulunan yastıklar, nefes alan ve terletmeyen kumaşa sahip olduğu için oldukça kullanışlı. Üstelik bilinen oyuncu koltuklarından farklı olarak modelin oturulabilen kısmıyla beraber arkaya doğru yaylanma özelliği bulunuyor. Bu sayede ürünü sallanan koltuk hâline getirebilir aynı zaman da sallanma fonksiyonuna yumuşaklık ve sertlik ayarı yapabilirsiniz. Modelin bu eşsiz özelliği sayesinde keyifli molalar verebilirsiniz.

6. Nefes alan kumaş: Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu

Sıradaki ürünümüz FAB V4 kumaş oyuncu koltuğu tavsiyesi isteyenlere geliyor. Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu’nun yumuşak özel dokulu benzersiz kumaşı, nefes alabilen yapıya sahip olduğu için minimum ısıyı koruyor ve mükemmel bir kullanım deneyimi sağlıyor. Modelin bel ve boyun desteği sunan yastıkları akıllı süngerlerden yapıldığı için oyunculara uzun süre konforlu kullanım imkânı tanıyor. Ürünün poliüretan kaplamalı tekerlekleri sayesinde sert ve yumuşak zeminde dahi sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Demonte olarak gelen ürünün kurulumu da oldukça kolay. Birçok farklı renk seçeneği sunan ürünü çok seveceksiniz!

7. Rahatına önem verenler için: Rampage Kl-r9 Alcantara Series Premium Oyuncu Koltuğu

Oyuncu koltuğu; uzun süre bilgisayar başında oturan gamerların vücudun anatomisini koruyabilmeleri ve konforlu bir oyun deneyimi yaşayabilmeleri için ihtiyaçtan ziyade bir gereklilik. Rampage Kl-r9 Alcantara Series Premium Oyuncu Koltuğu’nun kendine özgü ergonomik tasarımı, uzun süreli bilgisayar kullanımında rahatlık vadediyor. “En çok tercih edilen oyuncu koltuğu kumaş mı olmalı deri mi?” diye soruyorsanız özellikle sıcak yaz aylarını düşünerek kumaş oyuncu koltuklarını tercih edebilirsiniz. Modelin özel tasarlanmış yüksek kaliteli terletmez kumaşı, uzun yıllar ürünü yıpranmadan kullanmanıza imkân tanıyor. Böylece size de bilgisayar başında keyifle oyun oynamak kalıyor.

8. Özel ilgi bekleyenlere: xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu

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Oyunların dayanılmaz cazibesine kendinizi kaptırıyor ve bilgisayar başından ayrılamıyorsanız sıradaki önerimizi çok seveceksiniz. xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilere danışılarak üretildiği için ürünü kullanırken güvenilir ellerde olmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Modelin yenilenen baş ve boyun yastığı, ayarlanabilir özellikte olduğundan daha konforlu kullanım sunuyor. Koltuğun hareket edebilen kollarını en rahat pozisyona geldiğinizde kilitleyerek sabitleyebilirsiniz. Üstelik sadece oyun oynarken değil, aynı zamanda film izlemek istediğinizde de ürünü 160 derece arkaya yatırarak filmin keyfini çıkartabilirsiniz.

9. Hava akışı sağlayan özellik: AeroCool BARONBK Baron Oyuncu Koltuğu

Günlük hayatımızın büyük bir kısmını oturarak geçiriyoruz. İyi tasarlanmış ve vücudumuzu mükemmel destekleyen ergonomik bir koltuk, sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Birinci sınıf kumaş ve mikrofiber malzeme kullanarak tasarlanan AeroCool BARONBK Baron Oyuncu Koltuğu, maksimum hava akışını sağlayan yapısı sayesinde serin ve ferah hissetmenizi sağlar. Modelin koltuk yüksekliğini, bel ve sırt yastığını vücut anatominize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece uzun süren bilgisayar kullanımında maksimum konforu yaşarsınız. Nemli bir bez ve doğal sabun yardımıyla kaliteli kumaşını silerek oldukça kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

10. Boyun ve bel destekli: Calitte Samurai SS Serisi Kumaş Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Eğer aklınızda "Kumaş oyuncu koltuğu alınır mı?" gibi bir soru varsa kısaca soruyu açıklayalım. Gamer koltukları tasarlanırken oyuncuların konforu düşünülür. Kumaş ve deri kullanımının birbirinden üstün yanları bulunur. Bu yüzden kendinizi en rahat hissedeceğiniz materyali seçebilirsiniz. Tabii söylemeden geçmeyelim, kumaş; terleme ve üşümeyi önler ayrıca kalitesiyle ürünü uzun yıllar kullanma imkânı tanır. Calitte Samurai SS Serisi Kumaş Profesyonel Oyuncu Koltuğu, nefes alabilen yumuşak yapıya sahip özel ithal kumaşıyla cildi yakmaz ve tahriş etmez. Modelin iki boyutlu kol sistemi, boyun ve bel desteğiyle koltuğu en rahat edeceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.