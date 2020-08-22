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Sürekli bilgisayar kullanan kişilerin uzun vadede karşılaştığı rahatsızlıklar

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Siz de sürekli bilgisayar başında oturanlardan mısınız? Bilgisayar karşısında hareketsiz durmanın sonucunda çoğumuz ağrılarla karşı karşıya kalırız. Peki, bu durum sonucunda karşılaşacağımız tek sorun ağrı mı? Yoksa bu ağrılar ileride başımıza gelebilecek rahatsızlıkların habercisi mi?

Sürekli bilgisayar kullanan kişilerin uzun vadede karşılaştığı rahatsızlıklar

Bilgisayar başında çalışanlar, dikkat! Eğer sürekli oturuyorsanız...

Bilgisayarların artık ev arkadaşımız olduğu bu dönemde, bizler onlarla çokça zaman geçirmeye başladık. Gerek çalışırken gerek gelişmeleri takip ederken gerekse öylece takılırken saatlerimizi bilgisayar karşısında harcadığımız oluyor. Bunun sonucunda ise; göz, bilek, omuz ve boyun ağrıları, kalp kan dolaşım bozuklukları ve sindirim bozuklukları gibi rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz. Peki, bu rahatsızlıkların neler olabileceğini ve çözüm önerilerini merak ediyor musunuz?

DURUŞ BOZUKLUKLARI VE KAS AĞRILARI

  • İlk olarak; ergonomik olmayan bir masa veya sandalyede uygun olmayan bir duruşla oturmak, boyun ve omuzda ağrılara neden olabilir.

  • Başımızın aynı pozisyonda uzun süre kalması boyun tutulmasına neden olabilir.

  • Sürekli bilgisayarın başında oturduğunuzda belde ve boyunda ağrılar artar. Hatta bu durum; bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi ve omurga romatizması riski de taşıyabilir.

Bunları engellemek için:

  • Fareyi ve klavyemizi dirsek seviyesinde bir masaya koyabiliriz.

  • Bileklerimizi ve parmaklarımızı arada bir sallayarak rahatlatabiliriz. Eğer bunu yapma imkanımız yoksa da fare ve klavye için silikon destekli pedler kullanılabiliriz.

  • Bilgisayar başında fazla oturmanın yanında yanlış oturmanın da verdiği hastalıklar var. Bunlara örnek olarak kamburluk verilebilir. Bilgisayar başında dik oturmamız kamburluğu engellemede yardımcı olur.

    • GÖZ BOZUKLUKLARI

    Normalde dakikada 14-18 defa gözlerimizi kırparız. Bu, bilgisayar karşısında zaman geçirdiğimizde 7-8'lere kadar düşer. Bu da göz kuruluğuna sebep olabilir ve bunun sonucunda gözlerimizde; kızarıklık, uyuşma, yanma, batma gibi hisler oluşur. Bu yüzden arada bir gözümüzü bilgisayar ekranı dışında başka yerlere odaklamak ve gözlerimizi kapatıp dinlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca bilgisayar ile aramızda en az 50 cm'lik bir mesafe olmasını da gözardı etmesek iyi olur.

    BAŞ AĞRISI

    Bazen bilgisayar karşısında uzun süre oturduktan sonra başımızın ağrıdığını hissederiz. Bu ağrı bazen geçici olabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Baş ağrısı hissettiğimizde kendimizi bilgisayar ortamından uzaklaştırmamız ve kafamızı rahatlatmamız faydalı olabilir.

    OBEZİTE

    Bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmemiz obezite riskini de artırıyor. Bilgisayarla uğraşırken yediğimiz atıştırmalıkların yanında hareket azlığı da obeziteye sebep olabilir. Bunun yanında düzensiz beslenme ve öğün atlamaları da cabası.

    KALP DAMAR HASTALIKLARI

    Bilgisayar başındaki hareketsizlik sonucunda bacak toplardamarımızda tıkanıklık ve pıhtı oluşabilir. Ayrıca bu pıhtının akciğere geçerek ölümcül hastalıklara sebep olabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle bilgisayar başında en fazla 45 dakika oturmak ve arada bir yürüyüş ve egzersiz yapmak faydalı olabilir.

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