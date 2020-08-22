Sürekli bilgisayar kullanan kişilerin uzun vadede karşılaştığı rahatsızlıklar

Bileklerimizi ve parmaklarımızı arada bir sallayarak rahatlatabiliriz. Eğer bunu yapma imkanımız yoksa da fare ve klavye için silikon destekli pedler kullanılabiliriz.

İlk olarak; ergonomik olmayan bir masa veya sandalyede uygun olmayan bir duruşla oturmak, boyun ve omuzda ağrılara neden olabilir.

Bilgisayarların artık ev arkadaşımız olduğu bu dönemde, bizler onlarla çokça zaman geçirmeye başladık. Gerek çalışırken gerek gelişmeleri takip ederken gerekse öylece takılırken saatlerimizi bilgisayar karşısında harcadığımız oluyor. Bunun sonucunda ise; göz, bilek, omuz ve boyun ağrıları, kalp kan dolaşım bozuklukları ve sindirim bozuklukları gibi rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz. Peki, bu rahatsızlıkların neler olabileceğini ve çözüm önerilerini merak ediyor musunuz?

Bilgisayar başında fazla oturmanın yanında yanlış oturmanın da verdiği hastalıklar var. Bunlara örnek olarak kamburluk verilebilir. Bilgisayar başında dik oturmamız kamburluğu engellemede yardımcı olur.

GÖZ BOZUKLUKLARI

Normalde dakikada 14-18 defa gözlerimizi kırparız. Bu, bilgisayar karşısında zaman geçirdiğimizde 7-8'lere kadar düşer. Bu da göz kuruluğuna sebep olabilir ve bunun sonucunda gözlerimizde; kızarıklık, uyuşma, yanma, batma gibi hisler oluşur. Bu yüzden arada bir gözümüzü bilgisayar ekranı dışında başka yerlere odaklamak ve gözlerimizi kapatıp dinlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca bilgisayar ile aramızda en az 50 cm'lik bir mesafe olmasını da gözardı etmesek iyi olur.

BAŞ AĞRISI

Bazen bilgisayar karşısında uzun süre oturduktan sonra başımızın ağrıdığını hissederiz. Bu ağrı bazen geçici olabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Baş ağrısı hissettiğimizde kendimizi bilgisayar ortamından uzaklaştırmamız ve kafamızı rahatlatmamız faydalı olabilir.

OBEZİTE

Bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmemiz obezite riskini de artırıyor. Bilgisayarla uğraşırken yediğimiz atıştırmalıkların yanında hareket azlığı da obeziteye sebep olabilir. Bunun yanında düzensiz beslenme ve öğün atlamaları da cabası.

KALP DAMAR HASTALIKLARI

Bilgisayar başındaki hareketsizlik sonucunda bacak toplardamarımızda tıkanıklık ve pıhtı oluşabilir. Ayrıca bu pıhtının akciğere geçerek ölümcül hastalıklara sebep olabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle bilgisayar başında en fazla 45 dakika oturmak ve arada bir yürüyüş ve egzersiz yapmak faydalı olabilir.

