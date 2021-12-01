Sürekli dağılan evleri kısa sürede derli toplu hale getirmek için pratik tüyolar

Bir sebeple eviniz sürekli dağınık, ne yapsanız toplu görünmüyor. Belki çok fazla eşyaya sahipsiniz, belki de yanlış depolama yöntemleri kullanıyorsunuz. Nedeni ne olursa olsun, dağınık evinizi hızlıca toparlamak artık çok kolay.

DEPOLAMA ALANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Özellikle küçük eşyalarınızın bulunduğu salon, mutfak gibi odalarda depolama alanları kullanmaya özen gösterin.

Eşyalarınızın çok fazla dağılmasından şikayetçiyseniz bu odalara fazladan dolaplar yaptırabilirsiniz.

Eğer yeriniz varsa, evin girişine de depolamada kullanmak üzere dolaplar yaptırabilirsiniz. Böylelikle ortalığa saçılan eşyalarınız için bir alan yaratmış olursunuz.

Evin girişine saçılan palto ve ayakkabılar büyük bir dağınıklık yaratabiliyor. Yoksa mutlaka bir vestiyer edinin. Bir dolap yaptırmasanız bile palto askılıklarından faydalanabilirsiniz.

HER EŞYANIN YERLİ YERİNDE DURMASI ÖNEMLİ

Kullandığınız eşyaların yerlerini belirleyin ve onları başka yerlere koymayın. Böylece dağınıklığın önüne geçmiş olursunuz.

Kullanmadığınız veya işi biten eşyalarınızı mutlaka kaldırın.

Bunun için özel depolama kutuları veya sağlam karton kutular kullanabilirsiniz.

Aradığınız eşyayı daha kolay bulmak için kutulara etiketler yapıştırıp içlerinde ne olduğunu yazabilirsiniz.

ÇEKMECE VE DOLAP İÇİ DÜZENLEYİCİLER KULLANIN

Her yerde bulabileceğiniz, ekonomik seçeneklere de sahip dolap ve çekmece içi düzenleyici aksesuarlar kullanın.

Bu tür aksesuarlar sayesinde hem eşyalarınız dolap içlerinde daha düzenli durabilir hem de birini alırken diğerleri darmadağın olmaz.

Özellikle sürgülü askılıklar ve düzenleyiciler ile her zaman boş kalan dolap arkaları gibi kuytu yerleri değerlendirebilirsiniz.

ÇOCUK ODALARI DAHA FAZLA ÖZEN İSTEYEBİLİYOR

Çocuk odalarında bol bol dolap, çekmece ve depolama kutuları kullanmaktan çekinmeyin.

Gerekirse çocukların eşyalara ulaşıp dağıtmalarını engellemek için çeşitli kilitler kullanabilirsiniz.

Yatak altları ve görünmeyen köşelere dikkat! Buralara atılan eşyalar, gözden kaçıp zamanla birikerek büyük bir dağınıklığa sebep olabiliyor.

ATMAYA KIYAMIYORSANIZ MUTLAKA KUTULARA KALDIRIN