Sürekli dağılan evleri kısa sürede derli toplu hale getirmek için pratik tüyolar

Bir sebeple eviniz sürekli dağınık, ne yapsanız toplu görünmüyor. Belki çok fazla eşyaya sahipsiniz, belki de yanlış depolama yöntemleri kullanıyorsunuz. Nedeni ne olursa olsun, dağınık evinizi hızlıca toparlamak artık çok kolay.
Özellikle küçük eşyalarınızın bulunduğu salon, mutfak gibi odalarda depolama alanları kullanmaya özen gösterin.
Eşyalarınızın çok fazla dağılmasından şikayetçiyseniz bu odalara fazladan dolaplar yaptırabilirsiniz.
Eğer yeriniz varsa, evin girişine de depolamada kullanmak üzere dolaplar yaptırabilirsiniz. Böylelikle ortalığa saçılan eşyalarınız için bir alan yaratmış olursunuz.
Kullandığınız eşyaların yerlerini belirleyin ve onları başka yerlere koymayın. Böylece dağınıklığın önüne geçmiş olursunuz.
Kullanmadığınız veya işi biten eşyalarınızı mutlaka kaldırın.
Bunun için özel depolama kutuları veya sağlam karton kutular kullanabilirsiniz.
Her yerde bulabileceğiniz, ekonomik seçeneklere de sahip dolap ve çekmece içi düzenleyici aksesuarlar kullanın.
Bu tür aksesuarlar sayesinde hem eşyalarınız dolap içlerinde daha düzenli durabilir hem de birini alırken diğerleri darmadağın olmaz.
Çocuk odalarında bol bol dolap, çekmece ve depolama kutuları kullanmaktan çekinmeyin.
Gerekirse çocukların eşyalara ulaşıp dağıtmalarını engellemek için çeşitli kilitler kullanabilirsiniz.
Evinizdeki en büyük dağınıklığı belki de atmaya kıyamadığınız eşyalar yaratıyor.
Bu eşyalar zamanla birikerek evinizde toplayamadığınız bir dağınıklığa yol açabiliyor.
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