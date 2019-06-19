İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var. Bunun en somut göstergesini şu an Doğu Akdeniz'de de görüyoruz." dedi.

Oktay, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Birlik Vakfı'na gelişinde Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı tarafından karşılanan Oktay, vakıf üyeleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.

Mursi'nin vefatına ilişkin Oktay, "Sanki aniden bir şey oldu gibi gösterilen olay 'geliyorum' diye diye geldi. Kendi oğlu da dahil, babasının ne kadar rahatsız olduğunu, şeker hastalığının ileri aşamaya geldiğini, içeride kalma şartlarının ağır olması nedeniyle sağlık şartlarının bunu kaldıramadığını defalarca ifade etmelerine rağmen ne yazık ki seslerini duyuramadılar. Zaten sesini duymak isteyen de yoktu. Sesini kesmek isteyen birileri vardı. Muhammed Mursi belki sadece Mısır içinde bir figür gibi gözüküyor ama herkes için bir bayrak ve sembole dönüşmüş durumda." diye konuştu.