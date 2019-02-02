HABER

Sürekli göç veren Sivas’ın nüfusu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas’ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı.

Türkiye’nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas’ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas’ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim." dedi.
Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ın nüfusunda 2018 yılında artış gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarda son 30 yıldır sürekli göç veren kentin nüfusu 25 bin 397 kişi artarak 646 bin 608 oldu. Yaşam kalitesinin yükseldiği yapılan projelerle sosyal hayatın zenginleştirildiği kentte son 3 yıldır artan nüfus sevinçle karşılandı.
"Sivas potansiyeli olan bir şehir"
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Eskiden göç fazla oluyordu. Şehirde yaşam standartları her geçen gün geriye gidiyordu. Diğer şehirlere göre biz biraz daha geride kalıyorduk. Ama bugün Sivas’a gelen her insanın Sivas’a hayran olduğunu görüyoruz. Sivas’taki yaşam kalitesinin yükseldiğini görüyoruz. Şehircilik standardının arttığını görüyoruz. Üretimin ve istihdamın istenilen oranda olmasa bile arttığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten potansiyeli olan bir şehir Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü geriye almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas’ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim" dedi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
(Özel) Bilim dünyasını şaşkına çeviren 80 yıllık geri bildirim(Özel) Bilim dünyasını şaşkına çeviren 80 yıllık geri bildirim
Omurilik travmalarını elektronik ortamda test edecek cihaz ürettiOmurilik travmalarını elektronik ortamda test edecek cihaz üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.