Sürekli göç veren Sivas’ın nüfusu arttı

Türkiye’nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas’ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas’ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim." dedi.

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ın nüfusunda 2018 yılında artış gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarda son 30 yıldır sürekli göç veren kentin nüfusu 25 bin 397 kişi artarak 646 bin 608 oldu. Yaşam kalitesinin yükseldiği yapılan projelerle sosyal hayatın zenginleştirildiği kentte son 3 yıldır artan nüfus sevinçle karşılandı.

"Sivas potansiyeli olan bir şehir"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Eskiden göç fazla oluyordu. Şehirde yaşam standartları her geçen gün geriye gidiyordu. Diğer şehirlere göre biz biraz daha geride kalıyorduk. Ama bugün Sivas’a gelen her insanın Sivas’a hayran olduğunu görüyoruz. Sivas’taki yaşam kalitesinin yükseldiğini görüyoruz. Şehircilik standardının arttığını görüyoruz. Üretimin ve istihdamın istenilen oranda olmasa bile arttığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten potansiyeli olan bir şehir Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü geriye almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas’ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim" dedi.

