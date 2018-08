Sürekli köyünde 100 yıllık 'Divan geleneği' bu bayram da sürdü

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde geçmişi Osmanlı devletine dayanan 100 yıllık, 'Divan geleneği' kapsamında köy halkı birlikte bayram namazı kıldı, bayramlaştı ve köy meydanına getirilen yemekleri yedi. Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde geçmişi Osmanlı devletine dayanan, 'Divan geleneği' her bayram olduğu gibi bu bayramda devam etti. Köyde bulunan 36 hanede yaşayan 230 kişi, önce birlikte köy camisinde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştıktan sonra köy meydanında kurulan sofralarda yemek yedi. Köyde birbirine küs kimsenin kalmadığı, varsa küslerin barıştırıldığı gelenekte köyün erkekleri, bayram namazı için gittiği köy camisinden çıktığı sırada her evden hazırlanan yemek tepsileri, vatandaşlar için köy meydanına getiriliyor. Hep beraber yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Birbirini tanımayan ve il dışından gelen vatandaşlar da tanışıp sohbet etme imkânı buluyor. 20 YILDIR SİGARA İKRAMI KALDIRILDI Köylüler, köy tarihinin Osmanlı Devleti'ne kadar uzandığını, atalarından gördükleri, 'Divan geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Geleneğin yaşaması için il ve yurt dışında yaşayanlar da bayram için köye geliyor. Bayramlaşma sırasında şeker ve kolonyanın dışında daha önce sigara da ikram ediliyordu. 20 yıl önce sigara ikramını kaldırdık. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla bu kararı aldık. Gençler aracılığıyla bu geleneği yıllarca sürdürmek istiyoruz" dedi. İstanbul'dan gelen Fevzi Anılır, geleneği yaşatmak için her bayramda köye geldiğini ifade ederek, “İstanbul'dan geliyorum. Burada asırlardır geleneğimizi yaşatıyoruz. Bayram namazı sonrası aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Bunu gelecek nesillerimize de aktarmak istiyoruz. Bizden sonra da devam etsin istiyoruz. Her bayram elimizden geldiğince geleneği yaşatmak için gelmeye çalışıyoruz. Divan Geleneği'nde herkes evinde pişirdiği yemeği aynı sofrada yiyor" diye konuştu. Köy sakinlerinden Fahrettin Söyler ise, gelenek sayesinde birbirini tanımayanların bu sayede tanıştığını ifade ederek, "Asırlardır bu geleneğimiz sürüyor. Bazılarımız birbirini tanımıyor. Burada tanışıyoruz. Çünkü, köyden diğer illere göçler oldu. Bu bizi mutlu ediyor. Gurbetçilerimiz de var, yurtdışından da gelenek için köye gelenler var. Herkes bir arada olduğu için çok mutluyuz. Bu bayramdan sonra da piknik organizasyonu da yapmak istiyoruz. Onları da gençler arasında yaparak kaynaşıyoruz. Evde pişirilen yemekler bir sofraya geliyor. Hepimiz bir tabakta yemeğimizi yiyebiliyoruz" şeklinde konuştu. İl dışında öğretmenlik yapan Ferhat Söyler de gelenek için tatil programlarını her bayramda yarıda kesip bayramlaşmak için köye geldiğini kaydederek, "Köyümüzün geleneğini sürdürmek için her bayramda buraya geliyoruz. Tüm programımızı yarıda bırakıyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatmak ve yeni nesillere aktarabilmek için hep beraber köy meydanında toplanıp her evden gelen tepsileri bir yaparak yemek yiyoruz. Böylece birlik ve dayanışmamız üst düzeye çıkıyor. Umarım bizden sonraki nesiller de geleneği devam ettirir. Köyümüzün geleneği çok güzel. Son yıllarda bayramlaşmanın önemi pek fazla kalmadı ülkemizde. Ama biz köy olarak bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.



PARTNER Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız