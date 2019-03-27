"Sürekli kullandığınız ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca Başaran, sürekli kullanılan ilaçların saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Günümüzde saç dökülmesi hem bayanlarda hem de erkeklerde çok sık karşılaşılan önemli bir dermatolojik problemler arasında yer alıyor. "Saç dökülmesi bir hastalık değil, bir belirtidir, altta yatan birçok hastalık olabilir" diyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca Başaran, saç dökülmesi hakkında bilgi verdi. Saç dökülmesinin nedenleri hakkında bilgilendirme yapan Dr. Yeliz Karakoca Başaran, "Saç dökülmesi; hormonal faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan dökülen saçlarımızın hangi nedenden dolayı döküldüklerini tespit etmek ve doğru tedavilerin uygulanmasıdır. Zamanında yapılan analizler ve uygun tedaviler ile bu durum genellikle düzeltilebilmektedir. Erken teşhis çok önemlidir" dedi.

"Saçlarında ömrü vardır"

Saçların ömrüne dikkat çeken Dr. Başaran, "Normal olarak saçlı deride 100-150 bin saç teli bulunmaktadır. Normal bir kişide insan saçı 3 fazda döngüsünü tamamlar ve dökülür. Bu fazlardan ilki, 4-6 yıl süren büyüme fazıdır. Bu aşamada saç ayda yaklaşık olarak 1 cm uzar ve fazın büyük bir bölümünü oluşturur. Bu fazdan sonra saç kökleri katagen dediğimiz dinlenme evresine hazırlar ve yaklaşık olarak 20 gün sürer. Saç döngüsünü dinlenme fazı ile bitirir. Bu dönemde saç kökü 3-4 ay boyunca dinlenir ve kökünden ayrılarak dökülür. Yerine ise yeni bir saç gelerek saç döngüsü başa döner. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi saçlarımızın da bir ömrü vardır ve ömrünü tamamlayan saçlar dökülerek yerine yeni saçlar gelir. Bu nedenle günlük saç dökülmesinin normal karşılanması gerektiğiyle birlikte arttığı durumlarda mutlaka bir hekime muayene olunmalıdır" şeklinde konuştu. "Günde 100 saç telinin dökülmesi normaldir"

Günde 100 kadar saç telinin dökülmesinin normal olduğunu dile getiren Dr. Başaran, şu açıklamalarda bulundu: "Mevsim değişimlerinde ise bu miktar 150 saç teline kadar normal sayılabilir. Uzun bir süre boyunca günde 80-100 taneden fazla saç dökülüyorsa bu normal değildir. Bu durum kadınlarda sık yaşanan bir sorundur. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir. Yılda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-9 ay sonra normale dönebilmektedir" diye konuştu.