Sürekli masa başında çalışanlara karpal tünel uyarısı: Poşet bile taşıyamayabilirsiniz

Karpal tünel sendromu tedavisinin ertelenmesi sonucundan poşet dahi taşıyamaz hale gelebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Halil İbrahim Bekdemir , “ Sorunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çözüm detaylı muayene sonrası uzman hekim eşliğinde yapılacak fizik tedavi. Sorunun ilerlemesi durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Uzun süre tek tip el işi yapanlarda görülen bu rahatsızlık, eskiden daktilo kullananlar arasında da ‘Sekreter Hastalığı olarak adlandırılıyordu" ifadelerini kullandı.

El parmaklarının hareket etmesinde ve hissin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen median sinirinin sıkışmasıyla ortaya çıkan ‘Karpal Tünel Sendromu’, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzun süreli bilgisayar kullananlar, bazı müzik aletlerini çalanlar, ağır ve titreşimli el aletleriyle çalışanlar, el bileği hareketinin fazla olduğu tenis, masa tenisi gibi sporlarla uğraşanlar, sürücüler ve ev ile el işleriyle fazla meşgul olan ev hanımlarında görülen bu sorun, önemsiz gibi görülerek geçiştirilebiliyor. Ayrıca diyabet hastalığı, romatoid artrit, hipotiroidi, obezite ve gebelik gibi durumlarda da görülebiliyor. Oysa uyuşukluk, ağrı, hissizlik gibi belirtilerin ciddiye alınmaması kişilerde daha ciddi sorunlara yol açabilir.