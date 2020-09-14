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Sürekli masa başında çalışanlara karpal tünel uyarısı: Poşet bile taşıyamayabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Karpal tünel sendromu ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, sürekli olarak aynı hareketlerin yapılmasının el, bilek ve dirseklerde ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çekti. Halk arasında 'mouse hastalığı' olarak bilinen karpal tünel sendromu belirtileri arasında ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlüğün yer aldığını söyleyen uzmanlar, karpal tünel sendromundan daha çok bilgisayar kullanan kişilerin muzdarip olduğunu açıkladı. İşte karpal tünel sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Sürekli masa başında çalışanlara karpal tünel uyarısı: Poşet bile taşıyamayabilirsiniz

Karpal tünel sendromu tedavisinin ertelenmesi sonucundan poşet dahi taşıyamaz hale gelebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Halil İbrahim Bekdemir , “ Sorunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çözüm detaylı muayene sonrası uzman hekim eşliğinde yapılacak fizik tedavi. Sorunun ilerlemesi durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Uzun süre tek tip el işi yapanlarda görülen bu rahatsızlık, eskiden daktilo kullananlar arasında da ‘Sekreter Hastalığı olarak adlandırılıyordu" ifadelerini kullandı.

El parmaklarının hareket etmesinde ve hissin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen median sinirinin sıkışmasıyla ortaya çıkan ‘Karpal Tünel Sendromu’, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzun süreli bilgisayar kullananlar, bazı müzik aletlerini çalanlar, ağır ve titreşimli el aletleriyle çalışanlar, el bileği hareketinin fazla olduğu tenis, masa tenisi gibi sporlarla uğraşanlar, sürücüler ve ev ile el işleriyle fazla meşgul olan ev hanımlarında görülen bu sorun, önemsiz gibi görülerek geçiştirilebiliyor. Ayrıca diyabet hastalığı, romatoid artrit, hipotiroidi, obezite ve gebelik gibi durumlarda da görülebiliyor. Oysa uyuşukluk, ağrı, hissizlik gibi belirtilerin ciddiye alınmaması kişilerde daha ciddi sorunlara yol açabilir.

KISMİ FELÇ RİSKİ OLABİLİR

Elini yoğun olarak kullanan beyaz yakalıdan ev hanımına kadar birçok kişide görülebilen ‘Karpal Tünel Sendromu’ tedavisinde erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir , “ Durum kötüleştikçe, elinizdeki kaslar küçüldüğü için daha az kavrama gücüne sahip olabilirsiniz. Daha fazla ağrı ve kas krampları yaşarsınız. Ayrıca en önemlisi ise sorunun ilerlemesi ile bölgeye daha fazla zarar vereceği için kısmi felç riski daha çok artabilir.O yüzden erken teşhis ve sorunu ciddiye almak önem taşıyor.Muayene ve EMG sonrasında rahatsızlığın tedavisi için ağrı kesici ve iltihap giderici ilaç tedavilerinin yanı sıra en önemlisi fizik tedavi süreci başlatılmalı. Lazer, ağrı kesici ve kas kuvvetlendirici akım tedavileri, mobilizasyon, manuel terapi, kuru iğneleme ve bantlama gibi fizik tedavi uygulamaları ile sorun tedavi edilebilir. Aynı zamanda esneklik ve kas kuvvetini arttırıcı egzersizlerde sürecin bir parçası olarak başlanmalı ve tavsiye edilen süre boyunca devam ettirilmelidir. El ve bilek bölgesinin aşırı ve zorlayıcı kullanımından dolayı oluşan problemi kısıtlamak için destekleyici el bileği atellerden de faydalanılabilir” dedi.

ÇALIŞMA ARALARINDA EGZERSİZ YAPIN

Bekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu rahatsızlığın ilk belirtisi olarak parmaklarınız uykuya daldığınızda ve geceleri uyuştuğunu fark edersiniz. Bu durum genellikle uyurken elimizi tutuş şekli yüzünden olur . Uyuşma, karıcalanma ve ağrı diğer belirtiler olarak görülebilir. Son evrede ise hissizlik ortaya çıkabilir. Durumun erken safhalarında, elleriniz sallamak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak bir süre sonra uyuşukluğun geçmesine neden olmayabilir. Bu sorunun oluşmaması için uzun süre aynı el hareketi yapmaktan uzak durun, iş arasında molalar verip el egzersizleri yapın, el bileğini sürekli bükülü halde çalışmaktan kaçının, bilgisayar kullanıyorsanız el bileğini destekleyici mouse padler ve klavye destekleri kullanın.”

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