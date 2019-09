Sürekli öğretmen değişince, velilerden ilginç protesto

Denizli’nin Baklan ilçesinde 4 yıl boyunca çocuklarının her dönem yeni bir öğretmen tarafından okutulduğunu iddia edip buna tepki gösteren veliler çocuklarını okula göndermeyerek protestoya başladı. Veliler okula kadrolu öğretmenin atanmasını ve çocuklarının tek bir öğretmen tarafından okutulmasını istiyor.

Baklan ilçesi Hadim İlk ve Ortaokulunda yaşanan olayda veliler, ana sınıftan itibaren çocuklarının her dönem farklı bir öğretmen tarafından okutulduğunu öne sürüp durumu protesto etmek için bu dönem çocuklarını okula göndermemeye karar verdi. Veliler, okula gelen öğretmenlerin çoğunun ücretli öğretmenler olduğunu ve onlarında bir dönem görev yaptıktan sonra ayrıldıklarını, kadroluların ise dönem sonuna kadar tayin isteyip okuldan ayrıldıklarını iddia etti.

Okulda öğrenim gören 4-A sınıfı öğrencisi Arda Şimşek’in velisi Ercan Şimşek, Baklan Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli girişimlerde bulunmalarına rağmen yıllardır sorunun çözülmediğini kaydetti. Şimşek, “Bizim şu anda 4.sınıftaki öğrencilerimizin 8’inci öğretmeni her dönem çift öğretmenle geldik buraya kadar, şuanda sınıfta okuma yazma bilmeyen öğrencilerde var. Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de dilekçe yazdık. Yazdığımız halde hiçbir sonuç alamadık. Kaymakamlığa gittik ve sadece 1 kişi ile görüştü, toplu halde gittiğimiz halde biz Pazartesi’den bu yana öğrencilerimizi göndermiyoruz.