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Sürekli okuyup gözlerini yoranlar için kurtarıcı olacak dinlendirici okuma gözlüğü önerileri

15.02.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerinizde herhangi bir bozukluk olmasa da sürekli okuma yapıyorsanız gözleriniz yorulabilir. Özellikle bilgisayar ya da tablet gibi cihazlar üzerinden e-kitap okumayı seviyorsanız uzun süre mavi ışığa maruz kaldığınız için göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Eğer "Okurken gözlerim yorulmasın." diyorsanız okuma gözlüklerini tercih edebilirsiniz. En kullanışlı okuma gözlüklerini sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

Sürekli okuyup gözlerini yoranlar için kurtarıcı olacak dinlendirici okuma gözlüğü önerileri

Sürekli bir şeyler okumak durumunda olanlar için âdeta hayat kurtaran okuma gözlükleri, farklı optik teknolojileriyle ışığın geçirgenliğini etkiliyor ve göze ulaşım durumunu yönetiyor. Sadece bununla kalmayarak sürekli hareket hâlinde olan gözler için daha net bir görüş sağlıyor ve göz yorgunluğunu da azaltıyor. Gelin, birbirinden güzel ve kullanışlı okuma gözlüklerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Gözleriniz kitap okurken yorulmasın: A/R Metal Çerçeveli Gözlük

Adsız tasarım - 2023-02-21T161422.915

Uzun süre bilgisayar başında vakit geçiriyor, akıllı telefonunuzla ilgileniyor ve e-kitap okuyorsanız göz yorgunluğunu azaltan A/R Metal Çerçeveli Gözlük ile mutlaka tanışmalısınız. Burun kemerinde sıkışma hissini en aza indirmeyi hedefleyen model, hafif yapısıyla baskı hissi oluşturmuyor. Üstelik UV ışınlarını filtreleyebilen model, sadece bir okuma gözlüğü değil. Işık yoğunluğuna göre renk değiştirerek güneş gözlüğü işlevi de görüyor. "Bir okuma gözlüğünden daha fazlasına ihtiyacım var." diyorsanız bu gözlüğe mutlaka bir şans vermelisiniz.

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2. Renkli tasarımıyla tüm kombinlerinize uyar: Joopin Mavi Işık Filtre Bilgisayar Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-02-21T162900.923

Renkli aksesuarlardan hoşlananlar için oldukça ideal bir ürün olan Joopin Mavi Işık Filtre Bilgisayar Gözlüğü, mavi ışık filtreye sahip olması sayesinde telefon, tablet, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızı gözlerinizi yormadan rahatlıkla kullanmanızı sağlar. Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak baş ağrısı, göz yanması gibi sorunlara yol açabilir. Joopin Mavi Işık Filtre Bilgisayar Gözlüğü sayesinde bu sorunları yaşamazsınız. Okuma yaparken ve bilgisayar kullanırken gözlerinizi dinlendirerek yorulmasını engelleyen, dayanıklı materyalden üretilen bu gözlüğe bir şans vermeye ne dersiniz?

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3. Stilinize şık bir dokunuş: Simon Black Mavi Işık Koruyucu Gözlük

Adsız tasarım - 2023-02-21T163413.919

Üst düzey koruma teknolojisine sahip Simon Black Mavi Işık Koruyucu Gözlük, özellikle dijital ekran üzerinden kitap okurken göz sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilecek mavi ışıktan korunmanızı sağlıyor. Oval siyah çerçevesi, günlük tarzınıza şık bir dokunuş yaparken, her kombininize uyum sağlayacak. Şakak ve kulak üzerinde baskı kurmayan model, uzun süre takılsa bile rahatsızlık hissi vermiyor.

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4. Dijital kitapları rahatlıkla okuyun: Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük

Adsız tasarım - 2023-02-21T161533.890

Tüm gün takmak isteyeceğiniz Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük; sadece mavi ışığı engellemesiyle değil, yuvarlak çerçevesiyle de çok seviliyor. Göz yorgunluğundan kaynaklı baş ağrılarının azalması için gözleri dinlendiriyor. Uzun saatler boyunca dijital ekran karşısında vakit geçirenler için geliştirilen gözlük, kitap okurken göz yorgunluğunu azaltıyor. Metal menteşeleri, sağlam ve esnek gövdesiyle uzun süre kullanılıyor.

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5. Her yerde kullanabileceğiniz: Exceart Katlanır Okuma Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-02-21T161806.426

Birkaç bölgeden katlanarak cepte taşınabilecek boyuta getirilebilen Exceart Katlanır Okuma Gözlüğü, özel taşıma çantasında her yere güvenle götürülebiliyor. Yaylı ve menteşeli yapısı yüzü sıkmayacak şekilde geliştirildiği için gözlük rahatlıkla kullanılıyor ve iz yapmıyor. Bu özelliği sayesinde farklı yüz tiplerine kolayca uyum sağlıyor. Dayanıklı yapısı da uzun yıllar boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor.

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6. Gece kitap okurken gözlerinizi yormayın: Buffer K42YT0063 2 LED'li Kitap Gözlük

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Kitap okurken yoğun ışığa maruz kalmak istemiyorsanız küçük LED'lerle karanlık ortamda bile okumanıza destek veren Buffer K42YT0063 2 LED'li Kitap Gözlük, tam size göre! Model, ışığı sayfaya eşit olarak dağıtıyor. Bu sayede yansıma yapmadan daha rahat okuyabilmenize imkân tanıyor. LED ışıklar uzun saatler boyunca yanabiliyor ve böylece kitap okuma keyfinin yarıda kalmasını engelliyor.

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7. Kitapseverlerin en yakın dostu: Wafang Anti-Bluelight Gözlük

Adsız tasarım - 2023-02-21T162017.953

Sürekli ekran karşısında olduğunuz ya da kitap okuduğunuz için baş ağrıları yaşıyorsanız harika bir önerimiz var! Wafang Anti-bluelight Gözlük, UV400 korumasıyla mavi ışığı engeller, parlaklığı azaltır ve göz kuruluğunun önüne geçer. Eğer gözlüğün size uygun olup olmadığından endişeleniyorsanız merak etmeyin. Modeli kolayca yüzünüze göre ayarlayabilirsiniz. Hafif yapısıyla kulak ve burna baskı yapmayan modeli çok seveceksiniz!

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8. Seyahatlerde kurtarıcınız olacak: Zhenwulu Taşınabilir Mini Okuma Gözlüğü

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İnceliğiyle sizi şaşırtacak Zhenwulu Taşınabilir Mini Okuma Gözlüğü, bir kalem gibi yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlara sahip. Gözlüğü klipsli tüp kılıfının içine koyarak seyahatlerde güvenle yanınızda götürebilirsiniz. Yüksek kaliteli alaşım malzemesi ile modeli uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Küçük olsa bile gözlüğün etkili ışık geçirgenliği sayesinde kitap okurken gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Üstelik model bitkisel reçineyle üretiliyor.

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9. Gün boyu en iyi yardımcınız: QECEPEI Mavi Işık Engelleyici Gözlük

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Çalışırken ya da bir şeyler okurken gözlerinizin çok yorulduğunu hissediyor ancak okumaya da devam etmek istiyorsanız QECEPEI Mavi Işık Engelleyici Gözlük'ünü kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Gözlüğün metal çerçevesi, hemen her kombinle kullanılmasına imkân tanıyor. Dikdörtgen tasarımı sayesinde birçok yüz şekline uyum sağlıyor. Okuma gözlüğünü kullanmadığınız zamanlarda kılıfına koyarak kolayca saklayabilir ve gittiğiniz her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

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10. Rahat ve kullanışlı: Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük

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Özellikle dijital ekran üzerinden okuma yapanların gözlerini yormamak adına kullandığı Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük, kedi gözü çerçeveli tasarımıyla öne çıkıyor. Ağırlık hissi yaratmayan model, uzak ve yakın mesafeden gelen mavi ışığın doğrudan göze yansımasını engelliyor ve göz yorgunluğunu azaltıyor. Sert darbelere ve çarpmalara oldukça dayanıklı camı, uzun ömürlü kullanıma sağlıyor. Esnek çerçevesi sayesinde gözlüğü takması da oldukça kolay.

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