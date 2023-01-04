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Sürekli olarak yaşıyorsanız dikkat! Yaklaşan kalp krizinin uyarıcı belirtisi olabilir

04.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi aniden gelişerek hayatın bitmesine neden olabiliyor. Kalp krizinin etkilerinden korunmak için kalp krizi riskini artıran etkenlerden uzak durmak ve kalp krizi belirtileri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Yaygın kalp krizi belirtileri dışında bulunan ve sıklıkla yaşanan bir durumun kalp krizi ve çeşitli hastalıkların uyarıcısı olabileceği belirtildi.

Sürekli olarak yaşıyorsanız dikkat! Yaklaşan kalp krizinin uyarıcı belirtisi olabilir

Kalp krizi her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Göğüs sıkışması, terleme, el ve kol uyuşması olarak bilinen kalp krizi belirtilerini erken fark edip doktora başvurmak hayat kurtarıyor. Ancak bu belirtilerin haricinde esnemenin de kalp krizi ile bağlantılı olabileceği bulundu. Genellikle esneme uykusuzluğun bir işaretidir. Ancak derin bir uyku çektiğiniz ve kendinizi hiç yorgun hissetmediğiniz günlerde bile yapmaya devam ederseniz, ciddi bir sağlık durumunun belirtisi olabilir.

ARTAN ESNEMELERE DİKKAT EDİN

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Esneme tıp bilimi dünyasında bir muammadır. Şifresini çözmek için birkaç çaba sarf edildi, ancak bilim adamları pek başarılı olamadı. Bazı çalışmalara göre esneme, kanın oksijenlenmesini ve beyin soğumasını teşvik etmeye yardımcı olur. Aşırı esnemenin beynin altından kalbe ve mideye kadar uzanan bir vagus siniri ile ilgili olduğuna inanılmaktadır. Bazı durumlarda, kalp çevresinde kanama olduğunda insanlar çok fazla esner. Bu refleks olgusu aynı zamanda inme ile bağlantılıdır.

ESNEMEYLE BİRLİKTE GELEN UYUŞMALAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Çalışmalara göre, felçten önce veya sonra aşırı esneme meydana gelebilir. Buna eşlik eden diğer belirtiler ise uyuşma, yüzün alt kısmında düşme, kolda güçsüzlük ve konuşma güçlüğüdür. Sağlık uzmanlarına göre, özellikle sıcak günlerde egzersiz sırasında çok fazla esneyen kişiler kalp krizi geçirme riski taşıyor.

AŞIRI ESNEMENİN DİĞER NEDENLERİ

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Esneme sadece kalp krizi ve inme ile değil, aşağıdakiler gibi diğer bazı sağlık durumlarıyla da bağlantılıdır:

  • Beyin tümörü
  • Epilepsi
  • Multipl skleroz
  • Karaciğer yetmezliği
  • Vücudun sıcaklığını kontrol edememesi

ESNEMEK NEDİR?

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Esneme, ağzın sonuna kadar açıldığı ve akciğerlerin çok fazla hava aldığı istemsiz bir reflekstir. Hava daha sonra yavaşça dışarı verilir. Bu süre zarfında kulak zarları gerilir ve gözler de sıkıca kapanarak sulanmasına neden olabilir. Esnemek için hiçbir düşünce veya eylemde bulunulması gerekmez ve süreç herkes için benzerdir. Esneme genellikle uykudan önce veya sonra meydana gelir, bu nedenle genellikle yorgunluk belirtisi olarak kabul edilir. Esneme, sıkıcı veya sıkıcı şeyler yapan kişilerde de sıklıkla görülür. Esnemenin sosyal bir yönü de vardır. Esneme, insanlar ve diğer hayvanlar arasında bulaşıcı gibi görünmektedir ve esnemenin bulaşıcılığı iyi belgelenmiştir, ancak pek anlaşılmamıştır.

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kalp krizi belirti sürekli esnemek ve göz yaşarması

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