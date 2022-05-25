Sürekli pil alma derdinden kurtulmak isteyenlere en iyi şarj edilebilir pil çeşitleri

Çevreye büyük zararlar veren standart piller yerine şarj edilebilir pilleri tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Kullan at pillere göre daha ekonomik olan bu pilleri uygun bir şarj aletiyle kolayca yeniden doldurabilirsiniz. Şarj cihazının özelliğine göre belirli sürede dolan piller, tekrar tekrar kullanıma hazır hâle geliyor. Hazırsanız en iyi şarj edilebilir pilleri derlediğimiz listemizi incelemeye başlıyoruz.

1. 2'şer Adet AA ve AAA Pil ile Duracell CEF 14 Şarj Aleti

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En iyi şarj edilebilir pil markalarından biri olan Duracell 2'şer Adet AA ve AAA Pil'lerini 4 saat içinde hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ürün içerisinde bulunan Duracell CEF 14 Şarj Aleti, 4 adet pili aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip. 2 adet 1300 mAh AA pil ve 2 adet 750 mAh AAA pil ile cihaza uygun olan pil çeşidini tercih edebilirsiniz. Şarj aletinin led ışığı yeşil renkte yandığında pillerinizin şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Pillerinizin uzun ömürlü olması için şarj dolana kadar çıkarmamaya özen göstermelisiniz.

2. GP Batteries Recyko Pro 4'lü AAA Şarj Edilebilir İnce Kalem Pil

Çevre dostu şarj edilebilir piller pahalı gibi görünseler de aslında oldukça ekonomikler. Birçok kez şarj edebileceğiniz GP Batteries Recyko Pro 4'lü AAA Şarj Edilebilir İnce Kalem Pil, 800 mAh kapasiteye sahip. En iyi şarj edilebilir kalem pil olmaya aday ürün, 1500 kereden fazla şarj edilebiliyor ve ortalama 5 yıldan uzun süre kapasitesini koruyabiliyor. Önceden şarj edilmiş olarak gönderilen pillerde en iyi şarj performansını sağlamak için ürünün kendi markasına ait şarj aletini kullanmanız tavsiye ediliyor.

3. GP Recyko 1300 mAh AA Şarj Edilebilir Kalem Pil

Uzaktan kumandalar, saatler, el fenerleri ve oyuncaklar gibi birçok ürün pil ile çalışıyor. Standart piller kısa sürede kullanım ömrünü dolduruyor ve yenisini almanız gerekiyor. GP Recyko AA Şarj Edilebilir Kalem Pil, 2 yıla kadar sorunsuz şekilde çalışıyor. 1 adet şarj edilebilir pil, 1000 adet alkalin pil ömrü kadar kullanılabiliyor. Uzun çalışma süresine ve 1300 mAh kapasiteye sahip şarj edilebilir kalem pil, yüksek verimlilikle çalışarak tüm ihtiyacınızı karşılıyor. Kullanıma hazır hâlde gelen piller tüm şarj cihazları ile uyumlu olmasıyla büyük avantaj sağlıyor.

4. GP 2600 mAh 4 Adet 2700 AA Kalem Pil ve USB E411 Pil Şarj Cihazı

Şarj edilebilir pil seti arayışındaysanız GP 2600 mAh 4 Adet 2700 AA Kalem Pil ve USB E411 Pil Şarj Cihazı tam size göre olabilir. En iyi şarj edilebilir pil olmaya aday ürünün şarj cihazı, şarj olduğunda otomatik olarak güç kesme özelliğine sahip. Bu sayede cihaz pillerinizi tam kapasite olarak uzun süre kullanmanızı sağlıyor. AA pilleri 5-10 saat arasında şarj ederken, AAA pilleri 2-4 saat arasında şarj edebiliyor. Şarj cihazı üzerinde bulunan şarj durum göstergesi ile pillerinizin dolduğunu kolay şekilde anlayabilirsiniz. "Şarj edilebilir pil ömrü ne kadar?" diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Piller 300 kere dolum sağlayarak verimli kullanım olanağı tanıyor.

5. Varta 2400 mAh 2 Adet AA Pil ve Mini Charger Şarj Cihazı

Varta 2400 mAh 2 Adet AA Pil, en ucuz şarj edilebilir piller arasında yer alıyor. "Peki, şarj edilebilir pil nasıl kullanılır?" diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Kullanımı oldukça kolay olan pilleri şarj cihazına takarak defalarca kez doldurup kullanabilmeniz mümkün. 2400 mAh kapasiteye sahip piller ortalama 15 saat içinde şarj oluyor. Mini Charger Şarj Cihazı'nın led şarj göstergesi sayesinde pillerinizin şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Pilleriniz tam olarak şarj olana kadar şarj aletinden çıkarmamanız gerekiyor. Üstelik piller dolduğunda şarj koruması sayesinde dolum otomatik olarak duruyor. Zarif tasarımlı şarj aletini yanınızda taşıyarak ihtiyacınız olan her an kullanabilirsiniz.

6. Duracell D Boy 3000 mAh 2'li Şarj Edilebilir Pil

Radyo, el feneri ve güvenlik sistemleri gibi uzun çalışma süresi gerektiren cihazlarda D boy piller kullanılıyor. Küçük boy pillerin yanı sıra büyük boy pilleri de şarj etmek mümkün. Şarj edilebilir büyük pil arayışındaysanız Duracell D Boy 2'li Şarj Edilebilir Pil'i tercih edebilirsiniz. Piller 3000 mAh kapasiteye sahip ve uzun kullanım ömrü sayesinde tekrar tekrar şarj edebilmenize olanak sağlıyor. Şarj edilen pil, kullanılmadığı takdirde 12 aya kadar şarjını muhafaza ediyor. Ayrıca kullanılmayan piller 3 yıla kadar dayanıyor.

7. Varta 2100 mAh 4 Adet AA Şarjlı Kalem Pil ve Plug Charger Şarj Cihazı

''En iyi şarj edilebilir pil hangisi?'' diye merak ediyorsanız Varta 2100 mAh 4 Adet AA Şarjlı Kalem Pil'i mutlaka denemelisiniz. Ürün içerisinde yer alan Plug Charger Şarj Cihazı ile 4 pili aynı anda şarj edebilmeniz mümkün. Ayrıca cihaz AAA pilleri de şarj edebilme özelliğine sahip. Piller ortalama 5 saat içerisinde şarj ediliyor ve şarjı dolduğunda cihaz kendi kendine enerjiyi kesiyor. Mavi led ışığı sayesinde pillerinizin dolduğunu da kolayca anlayabilirsiniz. Evrensel voltaj özelliği ile ürünü dünyanın her yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Power-Xtra 2500 mAh 4 Adet AA Şarjlı Kalem Pil ve Px200 Şarj Cihazı

Özellikle pil ile çalışan fotoğraf makinelerinde şarjlı piller büyük kolaylık sağlıyor. Bunun yanı sıra şarj cihazınızı yanında taşıyabilmeniz de pillerinizi istediğiniz an doldurabilmenize imkân sunuyor. Power-Xtra 4 Adet AA Şarjlı Kalem Pil, 2500 mAh değerinde kapasiteye sahip. Px200 Şarj Cihazı ile ister 2 adet ister 4 adet pili aynı anda şarj edebilmeniz mümkün. "Peki, şarj edilebilir pil nasıl anlaşılır?" diye merak ediyorsanız cevaplayalım. Şarj edilebilen bütün pillerin üzerinde mAh değeri yazıyor, pilinizin şarj edilip edilemediğini buradan kolayca anlayabilmeniz mümkün.

9. Panasonic 930 mAh Eneloop Pro 4 Adet AAA Şarjlı Pil

Şarj edilebilir pile ihtiyacınız varsa Panasonic Eneloop Pro 4 Adet AAA Şarjlı Pil tüm ihtiyacınızı karşılıyor. 930 mAh değere sahip pilleri 500 defaya kadar şarj edebilmeniz mümkün. Uzun ömürlü şarj edilebilir pil önerisi arıyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz. Bu sayede hem doğayı pil atıklarından korumuş hem tasarruf etmiş olursunuz. Eneloop teknolojisi ile üretilen piller kullanılmadığında 1 yıla kadar enerjisini koruyabilme özelliğine sahip. Ayrıca -20 dereceye kadar sıcaklıkta bile tam performans çalışabiliyor.

10. GP 2100 mAh 2 Adet AA Kalem Pil ve USB E211 Pil Şarj Cihazı Seti

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''Şarj edilebilir pil kullanmanın yararlarını yazınız'' diye bir soruyla daha önce karşılaşmış olabilirsiniz. Tekrar tekrar doldurup kullanabileceğiniz şarj edilebilir piller çevreye daha az zarar veriyor, atık oluşturmuyor ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlıyor. Alkalin pillere göre kat kat daha güçlü olan bu pilleri tüm cihazlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. GP 2 Adet AA Kalem Pil, 2100 mAh kapasiteye sahip. Otomatik şarj kesme özelliğine sahip GP USB E211 Pil Şarj Cihazı sayesinde pilleriniz aşırı ısınmadan korunuyor. Cihazın led göstergesi sayesinde pillerinizin şarjının dolduğunu anlamanız da oldukça kolay. Üstelik seti küçük ve kompakt tasarımı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

11. Duracell 2500 mAh 2 Adet Şarj Edilebilir Turbo AA Pil

Şarj edilebilir piller uzun süre kullanılsa da zamanla gücünü kaybedebiliyor. Pil şarj etme cihazına sahipseniz tek ihtiyacınız Duracell 2 Adet Şarj Edilebilir Turbo AA Pil. 2500 mAh kapasiteye sahip piller, 100 kez şarj edilebiliyor. Gelişmiş teknolojisi ile pili kullanmadığınız takdirde 12 aya kadar şarjı dolu kalıyor. "Peki, şarj edilebilir pil nasıl şarj edilir?" diye merak ediyorsanız cevaplayalım. Boşalan veya yarı dolu olan pillerinizi şarj edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken pillerinizi şarj cihazına yerleştirip prize takmak. Pillerinizin şarjının dolduğunu şarj cihazı üzerinde bulunan led göstergesinden kolayca anlayabilirsiniz.

12. Power-Xtra 2500 mAh Px18650-25p Li-ion Şarjlı Pil

''Her pil şarj edilebilir mi?'' diye merak ediyorsanız sorunuzun cevabı maalesef hayır. Normal piller, iç kimyasal yapıları nedeniyle tekrar şarj edilmeye uygun değil. Eğer normal pilleri şarj etmeye çalışırsanız bu piller şarj cihazınıza zarar verebilir. Bu yüzden mutlaka şarj edilebilir pilleri tercih etmeniz gerekiyor. Şarj edilebilir pil tavsiyesi arıyorsanız Power-Xtra Px18650-25p Li-ion Şarjlı Pil'i tavsiye edebiliriz. 2500 mAh gücüyle uzun süre dayanan piller tekrar tekrar şarj edilen bir batarya niteliğinde. Üstelik tüm şarj cihazlarınız için uygun özelliğe sahip.

13. Varta 2100 mAh 4 Adet AA Şarjlı Pil

Oyuncaktan kumandaya kadar hayatın birçok alanında kullandığınız pillerde uzun süre performans alabilmek için genellikle şarj edilebilir pilleri tercih etmeniz gerekiyor. ''Şarj edilebilir pil nedir?'' diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım. Şarj edilebilir piller tekrar tekrar kullanıma uygun pillere deniyor. Şarj cihazı sayesinde doldurduğunuz piller oldukça bütçe dostu. Alkalin piller ise yapısı nedeniyle tekrar şarj edilmeye uygun değiller ve bu nedenle enerjisi boşaldıktan sonra bu pilleri atmanız gerekiyor. Bu durum doğada atık oluşmasına sebep oluyor. Varta 2100 mAh 4 Adet AA Şarjlı Pil uzun ömürlü kullanımı sayesinde atık oluşumunu en aza indiriyor ve doğanın korunmasını sağlıyor.