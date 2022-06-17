Sürekli sırtı ağrıyan babalarımıza muhteşem babalar günü hediyesi fikirleri

Sürekli sırt ağrısı çeken babanız için onun hayat kalitesini arttıracak bir hediye arayışı içerisindeyseniz doğru yerdesiniz. Birbirinden farklı özellikteki masaj aletlerinden babanızın ihtiyacını karşılayacak ürünü seçerek ona çok daha konforlu bir yaşam hediye edebilirsiniz. Eğer babanız için en iyi ürünün hangisi olduğuna bir türlü karar veremiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Masaj yapan yastık ile sırt ağrılarından kurtulsun

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Babanız kafasını yastığa koyduğu anda masaj etkisiyle karşılaşsın ister miydiniz? Cevabınız "Evet." ise Comfy Isı Fonksiyonlu Masaj Yastığı'nı mutlaka incelemelisiniz. Yastıkla entegre şekilde çalışan masaj aleti, ağrıyan kasların rahatlamasına yardım eder. Kan dolaşımını hızlandırarak babanızın gün içinde rahat etmesini sağlar. 4 farklı yoğurma seçeneğine sahip ürün, vücudun farklı bölgelerine uygulanarak ağrıyı azaltır ve babanızın konforlu bir uyku çekmesine yardım eder. 3 saatlik şarj ömrüne sahip ürünü isterse TV izlerken sırtına koyabilir ve ağrılarının azalmasını sağlayabilir. Dilerse yastığı ısıtarak yorgunluğunu azaltabilir.

2. Ergonomik tasarımlı masaj aletiyle ağrılardan kurtulsun

Babalar Günü için hediye arayışına girdiyseniz sizi Eragon 4 Başlıklı Boyun Bel Sırt Ayak Omuz Karın Bacak Masaj Aleti ile tanıştıralım. Bel, sırt ve boyun ağrılarına birebir olan masaj aleti; kan dolaşımını hızlandırarak gün içinde vücutta oluşan ağrıları hızlı biçimde yok eder. 4 farklı başlığa sahip model, sırt bölgesindeki ağrıyı anında azaltır. Ürün dakikada 2500 vuruş gerçekleştirilebilir ve bu sayede vücutta sahip olunan fazla yağ ve kalorilerden kurtulmaya yardım eder. Son derece hafif ve taşıma bakımından oldukça kolay. Bu sayede babanız masaj aletini evde, işte veya tatilde rahatlıkla kullanabilir.

3. Farklı kas bölgelerini çalıştırmaya yardımcı masaj tabancası ile vücudundaki gerginliğe "Elveda." desin

Geleneksel masaj aletlerinden farklı bir tasarıma sahip olan Renpho Kas Masaj Tabancası, vücutta ağrıyan ve ulaşılması zor olan bölgelere kolaylıkla ulaşabilir. Babalar Günü hediyesi için güzel bir alternatif olan masaj tabancasını babanız, kolu yorulmadan ağrıyan bölgeye kolayca uygulayabilir. 4 farklı hız seviyesine sahip cihaz sayesinde vücudunda oluşacak günlük stresi ve ağrıları ortadan kaldırabilir. 6 farklı başlıkla gelen ürünle vücut ağrılarını en aza indirebilir. Ayrıca taşıması da oldukça kolay. Hediye olarak düşünülebilecek ürünü babanıza hediye ettiğinize pişman olmayacağınızdan hiç şüphemiz yok!

4. Evde, ofiste, arabada kısacası istediği yerde kullansın

Vücut ağrıları, günlük hayatın stresi ve yoğun çalışma nedeniyle herkesin yaşayabileceği bir durum. Özellikle yaşı ilerleyen kişilerde bu durum daha ileri seviyelerde görülebilir. Babanız da ağrılardan şikâyet ediyorsa Renpho Isıtıcılı Sırt Boyun Masajı, harika hediye alternatiflerinden biri olabilir. Ofiste çalışırken ya da koltukta uzanmış dizi veya film izlerken tek yapması gereken, ürünü ağrıyan bölgeye uygulamak. Cihazın sahip olduğu birden fazla mod sayesinde ister yavaş ister hızlı masaj keyfi yaşayabilir. Çantaya sığabilen ürünü istediği yere taşıyabilir.

5. Isı ile masajın keyfini çıkarsın

Renpho Shiatsu Alt Sırt Boyun Masaj Yastığı, Babalar Günü için oldukça ideal hediye seçeneklerinden biri. Güçlü ısıtma fonksiyonu sayesinde vücutta bulunan gerginliği azaltır. Isıtma özelliği isteğe göre kapatılıp açılabilir. Her iki türlü de sırt ağrısını en aza indirebilir. Ayarlanabilir kayış sistemi sayesinde cihazı koltuğa veya sandalyeye kolayca sabitleyebilir. Farklı yoğurma hızlarına sahip cihazı ağrının yoğunluğuna göre ayarlayabilir. Cihazı boyun, sırt, karın, baldır ve uyluklara uygulayabilir. Masaj aleti, babanız yönünü değiştirmeye karar verene kadar sabit yönde ve dairesel olarak ağrıyan bölgeye masaj yapmaya devam eder.

6. Omurga ağrılarını gidermenin en kolay yolu

Bele destek olan, omuz ve sırt kaslarını gererek ağrıyı azaltmaya yardım eden Lixada Sırt Masaj Aleti, vücudun sağlıklı fizyolojik görünümünü kazanmasına yardımcı olur. Böylece sırt ağrılarını en aza indirir. Babalar Günü için oldukça ideal bir hediye seçeneği olan ürün, 3 farklı seviyeye sahip. Günlük en az 5 dakika kullanarak en iyi sonucu almak mümkün. Aletin üzerinde yer alan 88 masaj çıkıntısı, vücutta ağrıyan yerlere temas ederek bel ve omurgaya masaj yapar. Siz de ürünü babanıza hediye ederek ev, ofis, spor salonu gibi alanlarda kullanmasına ve günün yorgunluğunu atmasına yardım edebilirsiniz!

7. Sıcak terapi etkisiyle istenmeyen sırt ağrılardan anında kurtulsun

Babanız sırt ağrısı problemi yaşıyorsa Babalar Günü'nde hediye edeceğiniz bir StopEver Thermal Hot Termal Terapi Plaster'iyle onu mutlu edebilirsiniz. Ürünün sahip olduğu 8 saatlik terapi etkisi, uygulanan bölgeyi hızla ısıtır. Boyun ve omuz bölgelerinde şiddetli bir ağrı varsa babanız, ürünü rahatlıkla tercih edebilir. Bant, ağrılı bölgeye kolayca yapışır ve tene tutunur. Günlük kullanıma uygun ürün 24 saat içerisinde 8 saatten uzun süre kullanılmadığı takdirde uygulama sırasında herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz. Siz de bütçe dostu ürünü babanıza hediye ederek yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz!

8. Fonksiyonel ürünle tüm ağrıları hafiflesin

Babanızın ofis, araba, ev, spor salonu gibi alanlarda kullanabileceği TRN Life Tüm Vücut Masaj Aleti, ona ağrısız bir hayatın kapılarını açabilir. Isıtıcı işlevi de bulunan masaj aleti âdeta akupunktur gibi vücudun belli noktalarına basınç uygular. Cihazın 3 boyutlu çift yöne dönebilen başlıkları, babanızın kendisine özel bir masaj deneyimi elde etmesine olanak sağlar. Yoğurma ve parmak masajı etkileri sayesinde kan dolaşımını hızlandırır, kaslardaki gerginliği azaltır. Böylece tüm vücutta oluşan ağrıların hafiflemesine ve bedenin rahatlamasına yardım eder.

9. Tüm vücut kaslarını rahatlatan bir hediye arayanlara

Ev ortamında shiatsu yani parmak masajını deneyimlemeyi sağlayan Renpho Masaj Aleti, babanızı ağrılarından kurtarabilir. Ürün, sadece sırt ağrıları değil vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen ağrıları dindirmek için de kullanılabilir. Cihazın kaliteli motoru sayesinde fazla ısınma sorunu engellenir. Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı güçlü yapıya sahip ve su geçirmez ürünün nefes alabilen yüzeyini temizlemek de oldukça kolay. Masaj uygulamak için insan parmaklarını simüle eden ve ısı fonksiyonu da bulunan ürünü Babalar Günü'nde babanıza hediye olarak verebilir, mutlu anların mimarı olabilirsiniz!

10. Babanızı yorgunluk ve yoğun stresten kurtarmaya ne dersiniz?

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Kas gerginliğini alabilen Renpho Masaj Tabancası, sadece kronik ağrıları olanlar için değil spor sonrası bedenin rahatlamasını isteyenler için de son derece uygun. Vücudun farklı kas tiplerinin ihtiyaç duyduğu masaj çeşitlerini karşılayacak masaj aletinin 6 farklı başlığı mevcut. Sırt ağrılarına iyi gelen masaj aleti, oldukça sessiz çalışır ve baş ağrısına neden olmaz. Saklama kutusuyla gelen ürünü taşıması da son derece kolay. Farklı hız seviyeleri sayesinde ağrının şiddetine ve ağrıyan bölgeye göre rahatlıkla ayarlanabilen ürünü incelemeden babanıza hediye almayın!