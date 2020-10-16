HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu dile getirdiği konulardan bir tanesi olan süresiz nafaka konusuyla ilgili olarak güncel bir gelişme yaşandı. Pek çok vatandaş tarafından süresiz nafaka kalkıyor mu konusunda araştırmalar yapılıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? İşte süresiz nafaka son durum ve yaşanan gelişmeler…

Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu uzun süredir çok sayıda vatandaşın gündemindeydi. Sık sık konuyla ilgili olarak çeşitli tartışmaların yaşandığı süresiz nafaka konusunda bazı soru işaretlerine yanıt aranıyor. Bu nedenle bu konuda mağduriyet yaşadığını düşünen ve bunu dile getiren vatandaşlar tarafından nafaka son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı bir açıklama ile nafaka süresi son durum gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

SÜRESİZ NAFAKA SON DURUM

Bakanlıkta gerçekleşen sohbet toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, basın mensuplarının yönelttiği Bakanlığın çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ardından Bakan Selçuk, süresiz nafaka ile alakalı çalışmalara dair sorulan bir sorunun üstüne çeşitli değerlendirmeler yaptı. Bu durum, nafaka kaç yıl ödenir 2020 konusunda vatandaşların meraklanmasına yol açtı.

NAFAKA SÜRESİZ Mİ OLUR?

Süresiz nafaka ile alakalı olarak yapılan çalışmalara dair sorulan soruya yaptığı değerlendirmelerle yanıt veren Bakan Selçuk, nafaka süresi 2020 ile ilgili önemli bir noktaya geldi. Bakan Selçuk; Türk Medeni Kanunu’nda “nafaka süresiz olur” gibi bir ifadenin halihazırda yer almadığına dikkatleri çekti.

NAFAKA SÜRESİ NE KADARDIR?

Nafaka ile ilgili olarak bunun bir yoksulluk nafakası olduğuna ve nafaka miktarının da hakimler tarafından belirlendiğine vurgu yapan Selçuk, kanunun 176. maddesinde alacaklı olan tarafın tekrar evlenmesi, yoksulluğun ortadan kalkması ve tarafların mali durumlarının değişmesi gibi çok sayıda hususun dikkate alınıp da nafakanın sonlandırılabileceğine dair hükümlerin yer aldığını belirtti. Selçuk, yoksulluk nafakasının yalnızca eşlere değil, çocuklara da verildiğine vurgu yaptı.

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından nafaka son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu konuda açıklamalar yapan Bakan Selçuk, konuyla ilgili olarak çok sayıda formülün ele alındığını, nafaka konusunda mağdur olan vatandaşları da anladıklarını belirtti. Selçuk, nafaka hususunda takdir yetkisinin hakimde olmasının ve nafaka süresinin minimum 2 veya 3 yıl olmasının tartışılabileceğini söyledi.

Bununla ilgili olarak evliliğin kurulduğuna ve boşandıktan sonra atlatma sürecinin olduğuna değinen Selçuk, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerinin ve hak temelli adaletten yana baktıklarını belirtti. Selçuk görüşlerinin, uygulamanın minimum sınır dikkate alınıp da hakimin takdir yetkisinde olması yönünde olduğunu dile getirdi. Hayat akışı içinde evlilik yapısının da değiştiğine dikkat çeken Selçuk, evliliklerin kendi içlerinde biricik olduklarını ve bu nedenle tekil şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Şimdi konuyla ilgili olarak yaşanacak gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi varBakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Yerli aşıda son durum
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Tekirdağ'da sahte alkolden bir ölüm daha
Kabus büyüyor! Ölü sayısı 52'ye yükseldi
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı
Fransa'nın aradığı terörist Adana'da yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.