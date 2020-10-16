Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu uzun süredir çok sayıda vatandaşın gündemindeydi. Sık sık konuyla ilgili olarak çeşitli tartışmaların yaşandığı süresiz nafaka konusunda bazı soru işaretlerine yanıt aranıyor. Bu nedenle bu konuda mağduriyet yaşadığını düşünen ve bunu dile getiren vatandaşlar tarafından nafaka son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı bir açıklama ile nafaka süresi son durum gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

SÜRESİZ NAFAKA SON DURUM

Bakanlıkta gerçekleşen sohbet toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, basın mensuplarının yönelttiği Bakanlığın çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ardından Bakan Selçuk, süresiz nafaka ile alakalı çalışmalara dair sorulan bir sorunun üstüne çeşitli değerlendirmeler yaptı. Bu durum, nafaka kaç yıl ödenir 2020 konusunda vatandaşların meraklanmasına yol açtı.

NAFAKA SÜRESİZ Mİ OLUR?

Süresiz nafaka ile alakalı olarak yapılan çalışmalara dair sorulan soruya yaptığı değerlendirmelerle yanıt veren Bakan Selçuk, nafaka süresi 2020 ile ilgili önemli bir noktaya geldi. Bakan Selçuk; Türk Medeni Kanunu’nda “nafaka süresiz olur” gibi bir ifadenin halihazırda yer almadığına dikkatleri çekti.