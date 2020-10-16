Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu uzun süredir çok sayıda vatandaşın gündemindeydi. Sık sık konuyla ilgili olarak çeşitli tartışmaların yaşandığı süresiz nafaka konusunda bazı soru işaretlerine yanıt aranıyor. Bu nedenle bu konuda mağduriyet yaşadığını düşünen ve bunu dile getiren vatandaşlar tarafından nafaka son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı bir açıklama ile nafaka süresi son durum gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Bakanlıkta gerçekleşen sohbet toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, basın mensuplarının yönelttiği Bakanlığın çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ardından Bakan Selçuk, süresiz nafaka ile alakalı çalışmalara dair sorulan bir sorunun üstüne çeşitli değerlendirmeler yaptı. Bu durum, nafaka kaç yıl ödenir 2020 konusunda vatandaşların meraklanmasına yol açtı.
Süresiz nafaka ile alakalı olarak yapılan çalışmalara dair sorulan soruya yaptığı değerlendirmelerle yanıt veren Bakan Selçuk, nafaka süresi 2020 ile ilgili önemli bir noktaya geldi. Bakan Selçuk; Türk Medeni Kanunu’nda “nafaka süresiz olur” gibi bir ifadenin halihazırda yer almadığına dikkatleri çekti.
Nafaka ile ilgili olarak bunun bir yoksulluk nafakası olduğuna ve nafaka miktarının da hakimler tarafından belirlendiğine vurgu yapan Selçuk, kanunun 176. maddesinde alacaklı olan tarafın tekrar evlenmesi, yoksulluğun ortadan kalkması ve tarafların mali durumlarının değişmesi gibi çok sayıda hususun dikkate alınıp da nafakanın sonlandırılabileceğine dair hükümlerin yer aldığını belirtti. Selçuk, yoksulluk nafakasının yalnızca eşlere değil, çocuklara da verildiğine vurgu yaptı.
Konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından nafaka son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu konuda açıklamalar yapan Bakan Selçuk, konuyla ilgili olarak çok sayıda formülün ele alındığını, nafaka konusunda mağdur olan vatandaşları da anladıklarını belirtti. Selçuk, nafaka hususunda takdir yetkisinin hakimde olmasının ve nafaka süresinin minimum 2 veya 3 yıl olmasının tartışılabileceğini söyledi.
Bununla ilgili olarak evliliğin kurulduğuna ve boşandıktan sonra atlatma sürecinin olduğuna değinen Selçuk, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerinin ve hak temelli adaletten yana baktıklarını belirtti. Selçuk görüşlerinin, uygulamanın minimum sınır dikkate alınıp da hakimin takdir yetkisinde olması yönünde olduğunu dile getirdi. Hayat akışı içinde evlilik yapısının da değiştiğine dikkat çeken Selçuk, evliliklerin kendi içlerinde biricik olduklarını ve bu nedenle tekil şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Şimdi konuyla ilgili olarak yaşanacak gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.