Süresiz nafaka kalktı mı? Ömür boyu nafaka ne zaman kalkacak? Yeni nafaka düzenlemesi son dakika gelişmesi

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu uzun süredir çok sayıda vatandaşın gündemindeydi. Sık sık konuyla ilgili olarak çeşitli tartışmaların yaşandığı ve mağduriyetlerin dile getirildiği süresiz nafaka konusunda bazı soru işaretlerine yanıt aranıyor. Bu nedenle bu konuda mağduriyet yaşadığını düşünen ve bunu dile getiren vatandaşlar tarafından süresiz nafakada son durum merakla takip ediliyor. Son olarak AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İşte alınan kararlar doğrultusunda ömür boyu nafaka düzenlemesi son dakika gelişmeleri...

SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI?

Uzun zamandır tartışılan ve vatandaşların sosyal medyada sık sık gündeme getirdiği süresiz nafaka son durum gelişmeleriyle yeniden gündeme geldi. İki yıldır yürütülen çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamamış olmasının üzerine AK Parti yönetimi, bundan önce hazırlanmış olan taslakları raftan indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksulluk nafakasına bir süre sınırı getirilmesi ve icrayla çocuk teslimine son verilecek düzenlemenin de kısa süre içerisinde Meclis’te olmasını istediğini söyledi. Bunun üzerine AK Parti genel merkezi yönetimi ile Meclis grup yönteminin katılmış olduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka düzenlemesi ne oldu şeklinde araştırma yapan vatandaşlar için tüm merak edilenler...