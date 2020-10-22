Süresiz nafaka kalktı mı? Ömür boyu nafaka ne zaman kalkacak? Yeni nafaka düzenlemesi son dakika gelişmesi

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu uzun süredir çok sayıda vatandaşın gündemindeydi. Sık sık konuyla ilgili olarak çeşitli tartışmaların yaşandığı ve mağduriyetlerin dile getirildiği süresiz nafaka konusunda bazı soru işaretlerine yanıt aranıyor. Bu nedenle bu konuda mağduriyet yaşadığını düşünen ve bunu dile getiren vatandaşlar tarafından süresiz nafakada son durum merakla takip ediliyor. Son olarak AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İşte alınan kararlar doğrultusunda ömür boyu nafaka düzenlemesi son dakika gelişmeleri...
Uzun zamandır tartışılan ve vatandaşların sosyal medyada sık sık gündeme getirdiği süresiz nafaka son durum gelişmeleriyle yeniden gündeme geldi. İki yıldır yürütülen çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamamış olmasının üzerine AK Parti yönetimi, bundan önce hazırlanmış olan taslakları raftan indirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksulluk nafakasına bir süre sınırı getirilmesi ve icrayla çocuk teslimine son verilecek düzenlemenin de kısa süre içerisinde Meclis’te olmasını istediğini söyledi. Bunun üzerine AK Parti genel merkezi yönetimi ile Meclis grup yönteminin katılmış olduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka düzenlemesi ne oldu şeklinde araştırma yapan vatandaşlar için tüm merak edilenler...
İHA’nın haberine göre; toplantıda alınan kararlar da belirtildi. Buna göre yapılacak olan nafaka düzenlemesi ile bazı istisnalar hariç tutulmak kaydıyla ömür boyu nafaka uygulamasına son verilecek. Nafaka bağlanması noktasında evlilik süresi, gelir durumu, tarafların kusur oranları, kadının yaşı ve çocuğun varlığı gibi çeşitli kıstaslar göz önünde bulundurulacak. Aynı zamanda düzenleme doğrultusunda nafaka evli kalınan süreyle sınırlandırılıp bu süre de iki yılın altında olmayacak.
Alınan kararlar doğrultusunda nafaka üst sınır hakim takdirine bırakılırken kadının yaşı ve çalışamayacak durumda olması gibi çeşitli şartların söz konusu olması halinde de nafakada süre sınırı gözetilmeyecek. Böylece durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek. Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların da nafakaları süresiz olabilecek. Bunun yanı sıra alınan kararların arasında polis eşliğinde çocuk tesliminin son bulması da yer alıyor.
Bununla ilgili olarak Aile Bakanlığına sorumluluk verilmesi görüşülürken çocuk teslimi pedagog eşliğinde gerçekleşecek ve ihtiyaç duyulduğunda kolluk kuvvetleri devrede olacak. İcrayla çocuk teslimi esnasında anne veya baba her defasında 1000 TL civarı masraf ödüyor. Bu nedenle çocuk merkezleri oluşturulup teslim işlemleri de bu merkezlerden gerçekleştirilecek.
Uzun süredir ömür boyu nafaka kalktı mı şeklinde araştırma yapan ve beklenti içerisinde olan vatandaşlar bu toplantıda alınan kararların uygulamaya geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken resmi makamlardan, vatandaşların merak ettiği süresiz nafaka kalkacak mı konusunda yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.