Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu sözcüleri Mesut Arabul ve İlhan Ergincan, AKM metro durağı önünde basın açıklaması yaptı.

Arabul, Türk Medeni Kanunu'na göre, eski eşe ödenen nafakanın bir sınırının olmadığını belirterek, bu durumun 2 milyon kişiyi mağdur ettiğini öne sürdü.

Arabul, "Süresiz hale getirilen yoksulluk nafakası kanununda bir düzenleme olmadığı sürece her gün mağdur sayısı artarak devam edecektir. Nafaka borcunun ne zaman biteceği belirsizdir. Nafakanın iptal koşulları oluşmadığı müddetçe yükümlülük ömür boyu devam eder ve bu nedenle yoksulluk nafakası süresizdir." dedi.

Süresiz nafakanın, adil olmadığını öne süren Arabul, kadın erkek ayrımı yapmadan duruma insan odaklı yaklaşan herkesin, ömür boyu ödenen borcun hakkaniyetli olmadığını göreceğini ifade etti.

İlhan Ergincan ise boşanma aşamasında veya boşandıktan sonra çocuğun velayetini alan tarafın çocuğu göstermemesine değinerek, "Bu durumunda velayetin verilmediği taraf, öz çocuğunu görebilmek için icra müdürlüğüne giderek çocuğu haczetmek zorunda kalmaktadır. Evdeki eşyanın bile haczedilemediği günümüzde çocuğun haczediliyor olması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır." diye konuştu.