Süresiz nafaka raporu çalıştaya sunulacak

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından düzenlenen "Süresiz Nafakaya Adil Çözüm" sempozyumunda hazırlanan rapor, bugün Ankara’da düzenlenen çalıştayda Adalet Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlığı’na sunulacak.

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen ‘süresiz nafaka’ konusu 10 Ekim’de Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği çalıştayda ele alınacak. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi için, yoksulluk nafakası ve özellikle süresiyle ilgili görüşlerin üzerinde durulduğu ‘Süresiz Nafakaya Adil Çözüm’ sempozyumunda İAÜ akademisyenleri ve hukukçular tarafından hazırlanan rapor da bu çalıştayda bakanlıklara sunulacak.

İAÜ’nün Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle düzenlediği sempozyumda birçok akademisyen, hukukçu ve nafaka sorununun mağdur ettiği vatandaşlar hazır bulunmuş, konu bütün yönleriyle tartışılmıştı.

RAPORDAN SATIR BAŞLARI

Raporda, sempozyum sürecinde istisnai durumlar haricinde nafakanın süreli olması gerektiği, bu süre belirlenirken de evlilik süresi, tarafların kusur durumu ve yaşları gibi kriterlere bakılması görüşü öne çıkıyor. Bu bağlamda Türk Medeni Kanunu’nun nafaka konusunu düzenleyen 175’inci maddesinin yeniden ele alınması öngörülüyor.