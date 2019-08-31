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Süreyi beklemeden Ayder'deki salıncaklarını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki gösterdiği salıncakların sökümüne başlandı.

Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki gösterdiği salıncakların sökümüne başlandı. Turizmci İsmail Sarı, kaldırılması için verilen süreyi beklemeden işlettiği 2 salıncağı söktürüp, demirlerini de bölgeden çıkardı.

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.

Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.

SALINCAĞINI SÖKTÜ

Turizmci Erdal Sarı, kaldırılması için verilen süreyi beklemeyerek, 2 salıncağını söktü. Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki gösterdiği yayladaki salıncaklarını söktürüp, demirlerini de bölgeden kaldırdı.

Erdal Sarı, "İnşallah devletimiz bize uygun bir yer gösterir. Fırsat vererek bunu da ruhsatlandırır. Biz burada çevre kirliğini ortadan kaldırmak için diğer arkadaşlara öncü olmak istedik. Tebligatlar doğrultusunda onlar kaldırmadan biz bu salıncakları buradan kaldırıyoruz" dedi.

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