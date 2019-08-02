HABER

"Süreyya" kavununda erken hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde yetiştirilen, kendine has kokusu, tadı ve rengi nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilen Süreyya kavununda, hava sıcaklıklarındaki artış hasadın erken başlamasına yol açtı - Ekim alanının az olmasına rağmen verim ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldüren kavun, tarlada kilogramı ortalama 1 liradan satılıyor - Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner: - "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Diğer kavun çeşitleriyle Süreyya kavunu aynı dönemde olgunlaştı"

İLYAS GÜN - Samsun'un Bafra ilçesinde yetiştirilen, kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve yurt dışından önemli ölçüde talep edilen Süreyya kavununda hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle hasat erken başladı.

Bafra ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretilen Süreyya kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Normal koşullarda ağustos ayının ikinci haftasında piyasaya çıkan Süreyya kavunu hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle erken olgunlaştı.

Dekar başına 5 ton ürünün alındığı tarlalarda Süreyya kavununun kilogramı 1 liradan satılıyor. Üreticiler hem verim hem de ürünün kalitesinden memnun.

- "Bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin dekar alanda kavun ekildiğini söyledi.

Ekili alanların sadece 5 bin dekarında Bafra'ya has kokusu, tadı ve rengiyle bilinen Süreyya kavununun yetiştirildiğini dile getiren Tosuner, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Diğer kavun çeşitleriyle Süreyya kavunu aynı dönemde olgunlaştı. Ekim alanının az olmasına rağmen geçmiş yıllara oranla kalitede artış olması sevindirici. Süreyya kavununun bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor." diye konuştu.

Tosuner, geçen yıl dönüm başına 3,5-4 ton ürün elde edildiğini, bu sezon ise verimin yaklaşık 5 ton olmasının beklendiğini kaydetti.

Bafra'da 40 dönüm alanda kavun üreten Ahmet Usta da ürünü tarlada kilogramı 1 liradan sattığını ancak beklentilerinin 1,5 lira olduğunu ifade etti.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesiİnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bitlis'te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştuBitlis'te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone hasat Samsun Süreyya kavunu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırlacak belli oldu

Son dakika! Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

165 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.