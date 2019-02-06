Süreyya Paşa kabri başında anıldı

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 64’üncü yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Anmaya katılan vatandaşlara, Maltepe Belediye’si tarafından hayır lokması dağıtıldı.
Maltepe Belediyesi, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmette bulunan asker, siyasetçi ve işadamı Süreyya İlmen Paşa’nın 64’üncü ölüm yıldönümünde, Süreyyapaşa Hastanesi bahçesinde yer alan kabri başında bir anma gerçekleştirdi. Anmaya Süreyya Paşa’nın yakınları, dostları, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
6 Şubat 1955 tarihinde vefat eden Süreyya Paşa’nın kabri başında düzenlenen resmi bir törende, dualar okundu ve lokma dağıtıldı.
4 YILDIR ANILIYOR
Beş yıl önce göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya İlmen Paşa’nın bakımsız haldeki kabrini restore ettirmişti. Süreyya Paşa’nın kabrinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilk defa 2015 yılında başlayan anma etkinlikleri ilçe geneline yayıldı ve 4 yıldır şubat ayının ilk haftası Maltepe’de Süreyya Paşa Kültür Haftası olarak kutlanmaya başlandı.
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