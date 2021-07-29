Süreyya Yalçın, Bodrum'daki yangın bölgesinde poz verdi

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gelen 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Türkiye'de bazı bölgelerde çıkan yangınların söndürme çalışmaları devam ederken Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte Bodrum'da tekne pozları verdi.

DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ YERDE POZ VERDİ

Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, tepki çekti.

Sosyetik güzelin yangın olmasına rağmen, gülerek poz vermesi ve fotoğraf çekimine devam etmesi dikkat çekti.



