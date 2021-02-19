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Süreyya Yalçın eriyor! Son hali olay oldu

19.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Süreyya Yalçın eriyor! Son hali olay oldu

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Miami'deki evinin bahçesinde objektif karşısına geçti. "Güneş parlıyor, hava güzel" diyen Yalçın'ın zayıflığı dikkat çekti.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yalçın, turuncu elbisesi ve aynı renk ayakkabılarıyla objektif karşısına geçti.

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Evinin bahçesinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan sosyetik güzel, gönderilerine, "Güneş parlıyor, hava güzel. Tüylü ayakkabılar, turuncu... Benim tarzım" notunu düştü.

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36 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın gün geçtikçe daha da zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.

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