MAGAZİN

Süreyya Yalçın plaj tarzıyla dikkatleri çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 23:23 | Son Güncelleme

Yunan adalarında tatil yapan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, ilginç plaj tarzıyla dikkatleri çekti.

Süreyya Yalçın plaj tarzıyla dikkatleri çekti!

Lüks hayatıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, Yunanistan'daki yaz tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

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Swarovski taşlarla süslü güneş gözlüğüyle kameralara poz veren Yalçın, tarzıyla bir ilke imza atmış oldu.

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'ZENGİNİM AMA KERİZ DEĞİLİM'
Dağıttığı bahşişlerle Bodrum’da esnafın yüzünü güldüren Süreyya Yalçın, uyanıklara ders verdi.

Sosyetik ikoncan, gittiği bir mekanda 3 soda için 250 lira hesap istenince “Zenginim ama keriz değilim” diyerek işletmecileri azarlamış, hesabı ödemeden mekanı terk etmişti.

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