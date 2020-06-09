Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi

Aziz İsa Elkun, yaklaşık 20 yıl önce doğup büyüdüğü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni terk etmiş Uygur bir akademisyen.

Türkiye ve Almanya üzerinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelmiş.

2017'ye kadar her hafta annesiyle telefonla görüştüğünü anlatan Elkun, iletişimlerinin nasıl koptuğunu şöyle anlattı:

"2017 yazında telefonla görüşürken annem 'Oğlum artık bizi arama, sen her aradığında polis evimize geliyor ve bize telefonu açmayın' dedi. Sonra bir daha kendisine ulaşamadım."

"Aziz, baban vefat etti"

Aynı yılın kasım ayında Türkiye'deki bir arkadaşından babasının vefat ettiğini öğrenen Elkun, yine Şayar'daki annesine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamamış.

Aradığı cep ve ev telefonlarının artık kullanılmadığını fark etmiş.

Geçen yıl, Google Earth'ten babasının defnedildiği mezarlığa bakarken bir değişiklik olduğunu gören Uygur akademisyen, Fransız haber ajansı AFP ile temasa geçip durumu iletmiş. AFP'nin bölgeye gittiğini anlatan Elkun, ajansın geçtiği fotoğrafları "Eski mezarlar yıkılmış, her tarafa kemikler saçılmış. Yerlerine 80 santimetrelik beton kutu gibi mezarlar yapılmış ama içlerinde ne olduğunu kimse bilmiyor" sözleriyle yorumladı.