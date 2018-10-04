HABER

Sürgündeki muhalefet lideri Maldivler'e döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Sürgündeki muhalefet lideri Maldivler'e döndü

MALE (AA) - Maldivler'in sürgündeki muhalefet lideri Kasım İbrahim ülkesine döndü.

Hükümeti devirmeyi planlamak suçundan 3 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılan ve aylardır Almanya'da sürgünde yaşayan İbrahim'in, Maldivler'e döndüğü bildirildi.

Kasım İbrahim'in, Male havaalanında geçen ay yapılan devlet başkanı seçimini kazanan İbrahim Muhammed Salih tarafından karşılandığı belirtildi.

İbrahim, seçimi kaybeden Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un liderliği sırasında görülen davalarda hapis cezalarına çarptırılan onlarca muhalif arasında yer alıyor.

Kasım İbrahim, Yamin Abdül Gayyum'un seçim yenilgisinden sonra ülkeye dönen ilk sürgündeki muhalefet lideri oldu.

Maldivler'in demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in de gelecek ay ülkeye dönmesi bekleniyor.

Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen ve muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ardından, iktidarın devrini koordine etmek için bir yetkili atanmıştı.

PARTNER'Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım''Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım'
Trabzon'da sağanak, Rize'de hortumTrabzon'da sağanak, Rize'de hortum
TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak (2)TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasım İbrahim Maldivler sürgündeki muhalefet lideri

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.