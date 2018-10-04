Sürgündeki muhalefet lideri Maldivler'e döndü

MALE (AA) - Maldivler'in sürgündeki muhalefet lideri Kasım İbrahim ülkesine döndü.
Hükümeti devirmeyi planlamak suçundan 3 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılan ve aylardır Almanya'da sürgünde yaşayan İbrahim'in, Maldivler'e döndüğü bildirildi.
Kasım İbrahim'in, Male havaalanında geçen ay yapılan devlet başkanı seçimini kazanan İbrahim Muhammed Salih tarafından karşılandığı belirtildi.
İbrahim, seçimi kaybeden Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un liderliği sırasında görülen davalarda hapis cezalarına çarptırılan onlarca muhalif arasında yer alıyor.
Kasım İbrahim, Yamin Abdül Gayyum'un seçim yenilgisinden sonra ülkeye dönen ilk sürgündeki muhalefet lideri oldu.
Maldivler'in demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in de gelecek ay ülkeye dönmesi bekleniyor.
Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen ve muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ardından, iktidarın devrini koordine etmek için bir yetkili atanmıştı.
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